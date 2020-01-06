«Он забрал с витрины половину женщины»: Налетчик с пистолетом ограбил интим-салон в Москве

Дерзкий налет в столичном районе Жулебино, пожалуй, можно назвать главным ограблением первых дней 2020 года. Вечером в воскресенье, 5 января, в дежурную часть московской полиции позвонила женщина.

- Гражданка сообщила, что работает продавцом в интим-салоне на Привольной улице, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах. - Только что вооруженный мужчина совершил нападение на ее магазин секс-игрушек.

Дело было так. Молодой мужчина славянской внешности влетел в помещение около 19:30. Он направил на девушку пистолет (или что-то похожее). Та - в шоке. Тем временем налетчик схватил с витрины одну из секс-игрушек и сбежал.

Уловом секс-налетчика стал - как бы это помягче сказать - предмет, имитирующий половые органы женщины, нижнюю часть туловища, так сказать. Вещь дорогая. Импортная. «Ягодицы» умеют нагреваться до 36,6 градусов и двигаться в заданном ритме. К ним еще очки дополнительной реальности прилагаются. Цена вопроса - 47 850 рублей.

- Судя по действиям нападавшего, он заранее наметил предмет, который заберет, - говорит источник. - Возможно, он до этого приходил «на разведку». Сейчас сотрудники полиции изучают записи с установленных в магазине камер наблюдения за несколько последних дней.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщают, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Вооруженного пистолетом любителя клубнички ищут. Ему светит до 10 лет лишения свободы.