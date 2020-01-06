2020-01-06T15:13:45+03:00
Происшествия

«Он забрал с витрины половину женщины»: Налетчик с пистолетом ограбил интим-салон в Москве

Молодой мужчина унес секс-игрушку стоимостью почти 50 тысяч рублей
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пригрозив пистолетом, грабитель унес из секс-шопа "игрушку" за 50 тысяч рублей.Пригрозив пистолетом, грабитель унес из секс-шопа "игрушку" за 50 тысяч рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Дерзкий налет в столичном районе Жулебино, пожалуй, можно назвать главным ограблением первых дней 2020 года. Вечером в воскресенье, 5 января, в дежурную часть московской полиции позвонила женщина.

- Гражданка сообщила, что работает продавцом в интим-салоне на Привольной улице, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах. - Только что вооруженный мужчина совершил нападение на ее магазин секс-игрушек.

Дело было так. Молодой мужчина славянской внешности влетел в помещение около 19:30. Он направил на девушку пистолет (или что-то похожее). Та - в шоке. Тем временем налетчик схватил с витрины одну из секс-игрушек и сбежал.

Уловом секс-налетчика стал - как бы это помягче сказать - предмет, имитирующий половые органы женщины, нижнюю часть туловища, так сказать. Вещь дорогая. Импортная. «Ягодицы» умеют нагреваться до 36,6 градусов и двигаться в заданном ритме. К ним еще очки дополнительной реальности прилагаются. Цена вопроса - 47 850 рублей.

- Судя по действиям нападавшего, он заранее наметил предмет, который заберет, - говорит источник. - Возможно, он до этого приходил «на разведку». Сейчас сотрудники полиции изучают записи с установленных в магазине камер наблюдения за несколько последних дней.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщают, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Вооруженного пистолетом любителя клубнички ищут. Ему светит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«По доллару с каждого»: В Иране предлагают собрать 80 миллионов долларов «за голову Трампа»
Евросоюз примет решение по санкциям против Ирана после оценки МАГАТЭ действий Тегерана
Россиян предупредили о начале «рабочего режима» мошенников
Начальника отдела «Роскосмоса» убил его младший брат
Минск планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны
Ирак готовит механизм вывода иностранных войск
«Надо было еще извиниться»: Захарова отреагировала на слова Мааса об угрозах Трампа
Помпео долгое время уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани
В Одессе задержали убийц найденных в шкафу девушек
Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина
На вторых торгах 2020 года рубль дешевеет по отношению к доллару
Поклонская назвала «мерзким вирусом» героизацию Бандеры на Украине
После убийства Сулеймани цена нефти Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Российский турист погиб при сходе лавины в Грузии
Forbes объяснил, почему санкции против «Северного потока-2» не имеют смысла
Эксперты рассказали об ошибках, которые могут превратить чай в яд