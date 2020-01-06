«Голое» платье Гвинет Пэлтроу стало самым неприличным нарядом «Золотого глобуса»

Гвинет Пэлтроу не назовешь любительницей модных экспериментов. Но минувшим вечером 47-летняя звезда решила дать себе волю и пришла на вручение кинопремии «Золотой глобус» в более чем смелом наряде. Пока другие звездные гостьи расправляли длинные шлейфы на красной дорожке лос-анджелесского отеля «Беверли Хиллз», в котором проходила церемония, Гвинет сверкала обнаженным телом. Актриса выбрала для вечера абсолютно прозрачное платье от Fendi.

Тончайший шифон не скрывал изгибов фигуры актрисы: Гвинет – поклонница йоги и кардиотренировок, так что ей есть чем похвастаться. И все же образ оказался слишком смелым для такого солидного мероприятия. Гости вечера напрягали зрение, силясь рассмотреть, есть ли под платьем у звезды нижнее белье.

47-летняя актриса выбрала "голое" платье от Fendi.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока Пэлтроу стояла лицом к лицу с фотографами, ее наряд удерживался в рамках приличий. Но стоило актрисе повернуться к камерам боком, как взорам собравшихся предстали ее округлые ягодицы.

Еще откровеннее платье Гвинет выглядело сзади. Разумеется, на красной дорожке фотографы не смогли снять «тылы» актрисы. Но за них это сделали тележурналисты, запечатлевшие на видео, как наряд кинодивы смотрится со спины.

Сбоку платье смотрелось еще откровеннее.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На церемонию Гвинет пришла одна, без своего мужа Брэда Фэлчака. С голливудским продюсером актриса сыграла свадьбу в 2018 году (а встречались они 5 лет). Недавно Гвинет призналась, что у них с Брэдом гостевой брак – супруги не живут под одной крышей. Муж звезды ночует дома только 4 дня в неделю, все остальное время они проводят раздельно. Такой график молодожены установили из-за детей. Побыв с Гвинет, Брэд уезжает в свой особняк, где проводит время со своими детьми от предыдущего брака — сыном Броди и дочерью Изабеллой. Пэлтроу также воспинывает двоих детей от брака с музыкантом Крисом Мартином – дочку Эппл и сына Мозеса.

- Все мои женатые друзья говорят, что то, как мы живем, — идеальный вариант, и что нам не стоит ничего менять, - прокомментировала Гвинет журналистам свой гостевой брак.

Видео запечатлело, как платье Гвинет выглядело сзади.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, у актрисы сохранились нежнейшие отношения с бывшим мужем. Накануне Нового года актриса с детьми отдыхала на горнолыжном курорте в Аспене вместе с Крисом Мартином. На отдыхе к ним присоединилась и новая возлюбленная музыканта – звезда фильма «50 оттенков серого» Дакота Джонсон. Папарацци сняли, как экс-супруги и новая пассия Мартина душевно проводят время вместе. Высокие отношения!

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