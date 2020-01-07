С чистого листа: пять правил новогодних планов

Под Новый год принято загадывать желания. Сразу после него – составлять планы. Потому что желания просто так не сбываются. К их исполнению нужно готовиться, а потом много и усердно работать. И тут даже не надо быть социологом, чтобы понять: большинство забывают о своих целях через неделю после составления годового плана. И все потому, что не следуют простым правилам, которые позволяют опередить 90% коллег, конкурентов и соседей по лестничной клетке.

Правило № 1

План должен быть

Если плана нет, то и движения в правильном направлении – тоже. Поэтому план должен быть обязательно. Причем не только в голове, но и на бумаге или в компьютере. Ваши мысли должны быть облачены в ту или иную физическую форму. Тогда выше вероятность, что вы сможете их выполнить.

Возьмем для примера любой бизнес. Если компания занимается розничными товарами, у нее есть план продаж. Если инновациями – план вывода на рынок первых прототипов продукции. Нет плана – бизнес вряд ли выживет и уж точно не сможет развиться. Жить по инерции значит тратить время зря.

При этом план должен быть не только на год, но и на более короткие промежутки времени: квартал, месяц, неделю и день. Эксперты советуют вспоминать о своих целях хотя бы раз в неделю. И исходя из этого планировать, как вы потратите свое время в ближайшие дни.

Правило № 2

Поймите, чего вы хотите

Тем не менее план – это вторичная субстанция. Чтобы его составить, сначала нужно определиться с целями. Этот совет есть во всех книжках про личную мотивацию. Но легче сказать, чем сделать. Чтобы поставить цель, нужно понять, чего вы на самом деле хотите. Для этого эксперты рекомендуют составить черновик целей. За неделю в режиме мозгового штурма набросать то, чего вы хотите добиться в этом году. А потом в течение месяца довносить туда что-либо или вычеркивать то, что кажется лишним, бессмысленным или маловыполнимым.

Другой важный аспект – количество целей. Кто-то рекомендует ставить одну. Чтобы не распыляться, бить в одну точку и точно победить. Так делают спортсмены и карьеристы. Но есть и другой подход - ставить несколько целей (но не слишком много) в разных сферах: работа, спорт, хобби, личная жизнь. Тогда жизнь будет более комфортной. Главная сложность – соблюсти баланс и найти время для выполнения каждой цели.

Правило № 3

Двигайтесь короткими перебежками

Иногда цели слишком большие, чтобы выполнить их быстро. И тогда мы не выполняем их совсем, потому что нам мешает прокрастинация (ничегонеделание, желание постоянно откладывать важные дела на потом).

Допустим, у вас лишний вес и вы ставите амбициозную цель – похудеть за год на 20 килограммов. Сделать это за месяц будет слишком большим стрессом для организма, даже если ваш стартовый вес – 130 кг. Вот и первая отговорка. «Да, я не похудел ни на грамм. Но ведь еще только апрель», - вот вторая. «Сейчас слишком много работы. Вот закончу проект и начну», - а вот и третья.

В итоге в ноябре-декабре вы вспоминаем данное самим себе обещание, но что-либо предпринимать уже поздно. Почему? «Потому что быстро сбрасывать вес врачи не рекомендуют. Но вот в следующем году обязательно…»

Чтобы избежать такого сценария, большую цель нужно делить на небольшие этапы. К примеру, вы отмечаете в календаре пограничные точки. К примеру, каждые три месяца худеть на пять килограммов. Это более реальные маленькие цели, ведущие к достижению одной большой. Каждый день пробегать по шесть километров легче, чем раз в неделю – марафон.

Правило № 4

Привычка силу воли бережет

Большинство целей придется достигать не нахрапом, а рутинными действиями – изо дня в день. И тут без помощи привычек не обойтись. Сила воли и мотивация – исчерпаемые ресурсы. Они сильно зависят от нашего настроения и от количества энергии. Чем мы более уставшие, тем меньше хотим что-либо делать. И тут список целей и даже визуализация не помогут. Если вы убийственно хотите спать, вряд ли мотивирующая картинка на холодильнике заставит вас пойти на пробежку.

Сила полезной привычки в том, что она экономит нашу энергию. Мы же не тратим силу воли на то, чтобы чистить зубы два раза в день. А для кого-то утренняя зарядка – это тоже само собой разумеющийся ритуал, который делается на автомате. Так и с годовым планом. Чем больше действий по его выполнению вы переведете в автоматический режим, тем проще будет достигнуть поставленных целей.

К примеру, если вы хотите прочитать за год 20 книг, значит вам нужно выделить четко определенное время, когда вы этим будете заниматься. Полчаса перед началом работы, в обеденный перерыв, в транспорте или дома после ужина. Иначе каждый раз будете переносить чтение на «более подходящий момент».

Правило № 5

Немного хитрите для пользы дела

Сколько раз было так, что вы составляли план на год, ставили 20 целей, а выполняли всего пять? В азарте новогоднего настроения легко ощутить себя суперменом и подумать, что с первого же рабочего дня вы начнет совершать подвиги как на работе, так и в личной жизни. Но как правило текучка берет свое. И поставленные цели забываются.

Поэтому, если достигать амбициозных результатов пока не превратилось у вас в привычку, цели лучше ставить более реальные и достижимые. Если достигнете нужной планки раньше, то и отлично. Можно либо отдохнуть до следующего января, либо поставить цели на остаток года.

Плюс есть еще одна хитрость. В начале года составляете первоначальный план целей. А потом в течение года добавляете туда новые (это неизбежно происходит). Допустим, поставили 10 целей, а потом добавили еще пять. По итогу выполнили 12 целей. И вуаля – перевыполнили первоначальный план на 20%. Можно выписать самому себе моральную премию, похвалить за работу, хорошенько отдохнуть и составить следующий, более амбициозный план.