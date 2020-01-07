Читатели «Комсомолки» исполнили рождественские мечты мальчика из Подмосковья, маму которого убил папа-полицейский.

Это Рождество девятилетний Никита Гусятников из подмосковного Солнечногорска встретил с бабушкой. 54-летнию Анну Верба мальчик уже два года называет мамой. Говорит, что бабушка очень на нее похожа. И это правда.

История Никиты в январе 2018 потрясла всю страну. Мальчишке тогда было всего семь лет и то что с ним случилось не укладывается в голове нормального человека. Проснувшись рано утром, ребенок нашел тело мамы с 57-ю ножевыми ранениями. Шок, но спящую женщину убил отец Никиты, сотрудник СОБРА Сергей Гусятников. Мужчина, конечно, отлично понимал, что тело мамы найдет сын, но это его не остановило. Как ни в чем не бывало утром он ушел на службу. А потом еще долго не брал телефонную трубку, когда сын пытался рассказать, что мама лежит в луже крови.

После случившегося Никита и его бабушка не разучились верить в добро. Накануне Рождества «Комсомолка» рассказала, как они живут, а точнее выживают. Крошечной пенсии Анны едва хватает на еду, а пенсию Никиты женщина вынуждена откладывать на платежи по ипотеке. Но, как и любой ребёнок, на Рождество Никита мечтал получить подарки. О желаниях мальчишки мы рассказали на сайте kp.ru и сами не ожидали, что найдется такое количество людей, желающих помочь.

- Мой телефон звонил не умолкая. Из Москвы, Питера, Челябинска, Краснодара звонили люди и спрашивали, какая нам нужна помощь. Через несколько дней одна из читательниц «Комсомолки» прислала Никите балалайку. Он сейчас играет в ансамбле народных инструментов. Вы даже не представляете, как он был рад, - рассказала «КП» Анна Верба.

Еще одной рождественской мечтой Никиты был ноутбук. И его тоже подарили читатели «Комсомолки». За новеньким компьютером Никита приехал в редакцию.

За новеньким компьютером Никита приехал в редакцию.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Я просто не могу поверить, что он мой. Это чудо, - радовался мальчик.

После экскурсии по редакции Никита отправился на новогоднее шоу «Спящая красавица». Билеты – тоже подарок читателей.

- Это наше лучшее Рождество. Мы теперь понимаем сколько добрых людей в нашей стране. Мы до сих пор получаем посылки с конфетами из разных регионов России. От души, благодарю всех, кто нам помог, - обратилась к читателям «КП» бабушка мальчика.

Еще одним новогодним чудом для семьи стало решение суда о лишении родительских прав отца Никиты.

- Мы добивались этого два года. И сразу после новогодних каникул мы будет требовать ужесточить наказание этому извергу. Он получил всего 10 лет, и все это время наличие сына считалось смягчающим обстоятельством, - возмутилась Анна Верба.

«Комсомолка» и дальше будет следить за судьбой Никиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753436" frameborder="0"></iframe> Читатели «Комсомолки» исполнили рождественские мечты мальчика из Подмосковья, маму которого убил папа-полицейский.

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