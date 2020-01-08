Галина Уланова: обыкновенная богиня, ради которой бросали жен-красавиц

Ее не стало в 1998-м. Но имя балерины не забыто, ее по прежнему боготворят! 8 января — день рождения Галины Сергеевны - для поклонников ее творчества особенный день.

Родилась будущая звезда в балетной семье. Мама и папа были связаны с классическим танцем. Однажды маленькую Галю взяли в Мариинский театр на «Спящую красавицу» и когда на сцену вышла Фея Сирени, девочка звонко закричала на весь зал: «А это моя мама!».

Мечтала стать моряком

В детстве Галя не слишком любила играть в куклы, зато с удовольствием залезала на деревья вместе с мальчишками. Она не думала о балетной профессии, видела по родителям, насколько это каторжный труд. Галя мечтала стать... моряком. Но в 9 лет ее привели в хореографическое училище. У юной ученицы были отличные профессиональные данные, мечта родителей о продолжении балетной династии начала воплощаться в реальность. Галина отдавалась новому делу с полной отдачей, она ко всему подходила основательно. Наверное, поэтому, для многих стала откровением ее фраза: «Не могу сказать, что люблю балет как таковой»… Учеба проходила в самые тяжелые послереволюционные годы. Не было ни света, ни дров, порой приходилось делать экзерсис в шубах. Зато детей в интернате кормили! Галя училась у мамы, потом осваивала мастерство под руководством Агриппины Вагановой.

Родители балерины были также связаны с классической хореографией.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 1928-м году Уланова стала артисткой ленинградского театра оперы и балета. Дебют юной балерины был громким, публика влюбилась в нее мгновенно. На этой сцене она прослужила 16 лет. А потом ее «перевели» официальным приказом в Москву, в Большой театр. На должность солистки Галина поступила в 1944-м.

Увы, москвичкой Уланова так и не стала и до последних дней грустила о Ленинграде.

Главная балерина Советского Союза

Ее танец завораживал, вдохновлял. Уланова при помощи движений тела умела рассказать нечто такое, чего не было написано в либретто. Драматическое мастерство ее поражало в сердце. Почти каждый спектакль с участием Улановой заканчивался овациями. Зрители аплодировали ей стоя, а иногда плакали от переизбытка чувств.

- Ты должен так сделать каждое движение, чтобы это было правдой. Ты должен работать головой, - говорила Уланова.

В 1956-м Уланова отправилась на гастроли в Англию. Какой был ажиотаж! Приехала легенда. Чопорная английская публика выстраивалась в очереди, чтобы увидеть ее Жизель и Джульетту. Уланова оправдала ожидания: зритель был в полном экстазе.

На спектакль пожаловала королева. При ее появлении весь зал встал и вытянулся в струнку. В тишине Елизавета проследовала к месту. Так же должно было быть и в финале представления. Но публика стояла у сцены и никто не заметил, как ушла королева. Овации длились полчаса. А ведь тогда Улановой было 45 лет! По нынешним меркам - глубокая балетная пенсия! Кстати, Галина Сергеевна всю жизнь делала специальную гимнастику, весила 48 килограммов и предпочитала высокие каблуки.

Галина Уланова в роли Джульетты в балете Прокофьева "Ромео и Джульетта".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великие мужчины великой женщины

Красавицей себя Галина Сергеевна не считала. Зато говорила, что для балета неброская внешность идеальна: при помощи грима ее можно преобразить в кого угодно! Тем не менее, мужчины сходили с ума по ней. Талант, гений балерины завораживал мужчин. Увидев ее на сцене, многие стремились познакомиться с ней поближе.

Ради нее оставляли жен-красавиц. Режиссер Юрий Завадский ушел к балерине от звезды советского кино Веры Марецкой. Актер, художественный руководитель Московского театра им. Ленинского комсомола Иван Берсенев, оставил актрису Софью Гиацинтову (развод так и не было оформлен).

Главный художник Большого театра Вадим Рындин, также ради советской Джульетты ушел из семьи. Вадим Федорович ревновал балерину. А она признавалась, что ей это даже льстило: «тебе уже за сорок, а тебя еще ревнуют».

В 1928-м году Уланова стала артисткой ленинградского театра оперы и балета.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И с Рындиным Галина Сергеевна рассталась.

- Наверное, я просто по характеру не домашний человек, вот семьи и не получилось, - признавалась Галина Сергеевна. - Все мои мужья были люди творческие, талантливые, очень интересные. Они многое мне дали, многому научили. Я их с признательностью вспоминаю.

Галина Уланова репетирует с Людмилой Семенякой и Андрисом Лиепой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В финале жизни рядом с балериной оказалась подруга, журналистка «Комсомолки» Татьяна Агафонова. Уланова иногда представляла Агафонову своей «приемной дочерью». Своих детей у нее не было. Татьяна стала ее помощницей по дому, секретарем. Ради того, чтобы всегда быть рядом с великой Улановой, журналистка оставила работу в газете, разменяла свою квартиру и мамы, и поселилась в знаменитой высотке на Котельнической набережной. Позже Галина Сергеевна и Татьяна обменяли свои квартиры на одну четырехкомнатную. Но там они прожили недолго. Татьяна умерла на три года раньше балерины, сгорела от рака. После смерти подруги Галина Сергеевна закрыла комнаты и жила лишь в одной. В 89 лет у нее случился инсульт, когда Уланову обнаружили, было слишком поздно. Спасти ее не удалось. Похоронили балерину на Новодевичьем кладбище.

Интерьер кабинета Галины Улановой в доме на Котельнической набережной.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ДОСЬЕ КП

Галина Сергеевна родилась в Петербурге 8 января 1910 года. Уланова, пожалуй, самая титулованная балерина: народная артистка, дважды Герой соцтруда, лауреат ленинской и сталинских премий, Она воспитала 12 учеников. Да каких! Каждый звезда, великая индивидуальность: Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Людмила Семеняка, Николай Цискаридзе…