Мировой экономике предсказали замедление, а Нидерландам – победу в Евро-2020

«Основной причиной роста мировой экономики с 1970 годов была глобализация, - пишут аналитики PwC в своем ежегодном обзоре. – Тем не менее в прошлом году темпы мировой торговли не только упали, но даже обратились вспять. Кроме того, в декабре 2019 года механизм урегулирования споров в рамках Всемирной торговой организации был фактически расформирован».

Эксперты считают, что мировая экономика в ближайшие 12 месяцев чуть замедлится – рост составит 3,5%. В среднем в 21 веке было 3,8% в год. Другими словами, торговая война, затеянная США против Китая, уже начала отражаться на всей мировой экономике. По мнению экспертов, расти она все равно не перестанет, но скорость станет ниже. Ведь препонов на пути движения товаров станет больше. С другой стороны, в этом год увеличится мировой рынок услуг. Он составит 7 триллионов долларов. Это немного сбалансирует общий рост.

Из других прогнозов аудиторов:

- В мире появится больше рабочих мест. Но число вакансий все равно не поспеет за растущим числом жителей планеты. В этом году население Земли достигнет 7,7 млрд человек. Это на 10% больше, чем 10 лет назад. Самую большую прибавку дали Индия, Китай и африканские страны.

- Количество пожилых (старше 65 лет) впервые превысит отметку в миллиард. Для многих стран, в частности для Китая и Японии, это станет серьезным социальным вызовом.

- США будут производить рекордный объем нефти – 13 млн баррелей в сутки. Для сравнения, десять лет назад было вдвое меньше. А российский показатель сейчас – около 10 млн баррелей.

- Еще эксперты зачем-то предсказали результаты Евро-2020. По мнению аудиторов, победу в чемпионате Старого Света по футболу одержат Нидерланды. Как они пришли к такому выводу и причем здесь мировая экономика, в обзоре не поясняется.

СПРАВКА "КП"

Как будут расти экономики разных стран в 2020 году

Китай +6%

США +2%

Россия +1,7%

Евросоюз +1%

Венесуэла -10%

Источник – прогноз PwC и Минэкономразвития.