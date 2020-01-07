Владимир Ресин: На Рождество Христово в Москве впервые звонят колокола 10 новых храмов

- Владимир Иосифович, здравствуйте! Это - наш с вами "традиционный Рождественскй созвон". Трубку, если можно, поближе - чтобы аудиозапись была получше.

- Да, здравствуй, Саша! Теперь лучше слышно?

- Да! И я поздравляю вас, нас - всех - с Рождеством Христовым.

- Спасибо! И мы тоже тебя - от всей души. Ты всегда большое внимание в своей работе уделяешь Православию.

- Скажите, пожалуйста, вот - для того, чтобы Православие окончательно воскресло, и сформировали в Москве строительную программу "200 храмов" - но там же сейчас их больше...

- Ну, программа эта, могу сказать, хорошо реализуется. И уже не долго ждать то время, когда из этой программы первые 100 храмовых комплексов в Москве будут построены. Буквально осталось соорудить единицы.

Но дело не только в этом. Дело в том, что за это время созданы уже сотни приходов. А вот уже эти приходы и строят храмы.

И уже - тысячи людей, которые объединились в общины с целью: соорудить храм, освятить его и уже, как говорится, - идти дальше по этой нашей программе.

Владимир Ресин, депутат Госдумы, советник мэра Москвы, помощник Патриарха: «На Рождество Христово в Москве впервые звонят колокола 10 новых храмов» 00:00 00:00

Член комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Владимир Ресин (в центре) во время посещения недавно построенного храма Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Программа сколько уже - 10 лет действует в столице?

- 10 лет. И итоги подводим каждый год как раз в рождественские дни.

- Мы за 10 лет были с вами на многих стройплощадках. Вы можете сказать - колокола скольки новых храмов зазвонят в эти праздничные дни?

- Вот в эти праздничные дни - кроме тех храмов, где мы с тобой, Саш, были - колокола зазвонят ещё на 10 новых. Именно такое их количество построили и освятили в 2019-м.

- А что нас ждёт в 2020-м?

- Мы уже знаем, что в этом году Патриарху предстоит освятить 20 храмов. И, значит, уже нынче, как я уже сказал, мы перейдём рубеж первой сотни новых столичных храмов.

- Спасибо вам огромное! Вас и всех ваших близких - с праздником!

- Спасибо, спасибо! Все - взаимно.

- И - хороших добрых дел и добрых событий в новом году. И привет вашей супруге - Марте Яковлевне.

- Вот она слышит наш разговор - спасибо.