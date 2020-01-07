Пэрис Хилтон в «голом» платье без нижнего белья блеснула на вечеринке «Золотого глобуса»

Самая известная тусовщица Америки отметила 38-летие, но былых привычек не оставила: Пэрис Хилтон нет-нет, да и удивит публику. Наследница гостиничных миллионов пришла на афтепати кинопремии «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном наряде. Вечеринка проходила в отеле «Beverly Hilton» в Беверли Хиллз сразу же после церемонии награждения. На прием в банкетный зал известного отеля пришли спуремодели, певцы, актеры и спортсмены: Джессика Альба, Кейт Бэкинсейл, Хейли Бибер, Камила Морроне, Нина Добрев, Кейт Босуорт, Николь Шерзингер и другие знаменитости. Но все внимание в этот вечер было приковано к Пэрис и к ее платью.

Пэрис выбрала для вечеринки прозрачное платье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Облегающий наряд светской львицы был прозрачным настолько, что сквозь него отлично просматривались все изгибы ее тела. Пэрис не стала надевать бюстгальтер, так что гости вечера могли насладиться зрелищем ее обнаженной груди. Чтобы удержаться в рамках приличий, модель заклеила соски специальными наклейками. Но менее голой от этого выглядеть не стала.

Пэрис не надела бюстгальтер, ограничившись наклейками на сосках.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К счастью, трусы Пэрис все-таки надела, так что хотя бы эта часть тела светской львицы была прикрыта. Блондинка гордо позировала фотографам, позволяя камерам запечатлеть каждый сантиметр ее стройной фигуры.

На вечеринку Пэрис пришла в сопровождении нового бойфренда, с которым она в этот вечер впервые появилась на публике. Оказалось, что Хилтон уже месяц встречается с бизнесменом Картером Реумом. Картер – ровесник Пэрис, ему 38 лет, вместе с братом он основал компанию VEEV Spirits, которая входит в топ-500 самых быстрорастущих частных компаний Inc. в США. Компания занимается производством алкогольной продукции.

Пэрис гордо позировала фотографам.

Картер стал первым бойфрендом, с которым Пэрис засветилась на публике после расторжения помолвки с актером Крисом Зилкой. Пара встречалась почти три года и даже объявила о грядущей свадьбе. Крис публично подарил Пэрис кольцо с огромным бриллиантом (правда, как потом выяснилось, его купила сама невеста).

С самого начала их отношений бывшая тусовщица была настолько без ума от жениха, что даже перестала напиваться на вечеринках и танцевать на столах. А во всех интервью рассказывала, как изменились ее приоритеты. Блондинка уверяла, что больше не тусуется без дела, и главные цели ее жизни — мода и благотворительность. Пэрис даже заговорила о детях. Разумеется, на роль отца своих наследников она с самого начала наметила Криса. Но не сложилось – жених и невеста расторгли помолвку в прошлом году.

Модель впервые появилась на публике с новым бойфрендом - бизнесменом Картером Реумом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внучка основателя сети отелей Конрада Хилтона никогда не бедствовала – на ее счетах лежит семейное состояние. Но благодаря правильной раскрутке, выпуску именных духов, аксессуаров и косметики Пэрис зарабатывает по 7 миллионов долларов в год.