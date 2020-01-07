Виталина опровергла любовь Джигарханяна к Власовой: «Армен Борисович не узнает людей, он не знает, что происходит»

Татьяна Сергеевна Власова на днях заявила, что прилетела из Америки, где живет с сыном, в Россию, потому что здесь ее очень ждал бывший муж Армен Борисович Джигарханян. Они поженились еще в 1967 году, но пару лет назад народный артист влюбился в пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, из-за чего развелся с Татьяной. Расставание было скандальным, с взаимными обвинениями и дележкой имущества. Потом последовало пару спокойных лет любви с Виталиной, которая стала хозяйкой в доме и театре Джигарханяна. И вновь скандальный развод с дележкой имущества. Теперь 84-летний Армен Джигарханян живет с сиделкой, и по словам Татьяны Власовой артист именно ее называет женой и даже уговорил переехать из Америки к нему, чтобы жить в старости вместе. Экс-супруги встретили праздники, и Армен Борисович счастлив, что не сиделка, а Татьяна подает ему стакан воды в старости. Власова обвинила в ток-шоу «Пусть говорят» в плачевном состоянии здоровья народного артиста Виталину: мол, артисту плохо жилось с «хищницей». Татьяна Сергеевна рассказала о гармонии и любви с Арменом Борисовичем: «Три дня назад он мне сказал впервые в жизни: я тебя очень люблю. Никогда не признавался в любви. Не потому, что не любил: просто считал, что любовь проявляется в отношениях. Мы разговариваем. Я ему рассказываю про поездки, жизнь в Америке. Он говорит, что я молодец…»

Татьяна Сергеевна Власова прилетела из Америки в Россию, потому что здесь ее ждет бывший муж Армен Борисович Джигарханян.Фото: Instagram.com

Цымбалюк-Романовская никаких официальных заявлений на эти высказывания Власовой делать не стала. Но с подписчиками обсудила заявления Татьяны Власовой. И рассказала свою версию происходящего, которая сводится к тому, что шоу с переездом устроено ради ток-шоу. Вы же помните, что на подобных передачах участникам платят большие гонорары – от 200 до 500 тыс. руб.

Что же сообщила Виталина? Цымбалюк-Романовская утверждает, общаясь с подписчиками, что Армен Борисович не знает, что вернулся к Власовой: «Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого состояния умышленно…» Видимо поэтому в ток-шоу не показали запись интервью с артистом: «Тупое шоу с чужими и агрессивными людьми, которые не любят ближнего – главного, на имени которого они пришли заработать…» Виталина так ответила на вопросы о подарках Джигарханяна и почему он с ней развелся: «Он не ушел. Его увезли, воспользовавшись состоянием здоровья и беспомощностью. Мне все подарил любящий муж. А потом заболел – и этим воспользовались плохие люди…»

Видимо точку в этом споре сможет поставить сам Армен Борисович, когда прокомментирует воссоединение с Татьяной Власовой.

Виталина считает, что на имени Армена Джигарханяна просто хотят заработать.Фото: Instagram.com

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