2019-09-15T22:58:15+03:00
Звезды

Армен Джигарханян сошелся с бывшей женой

Эту информацию подтвердил сам знаменитый актер
Ольга ЛИБГАРДТ
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Армен ДжигарханянАрмен ДжигарханянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Армен Джигарханян в последнее время крайне редко появлялся на публике. После скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской и резким ухудшением здоровья он почти не дает интервью. Меж тем в жизни знаменитого актера по-прежнему бушуют сердечные страсти.

На все вопросы о том, как он себя чувствует, Армен Джигарханян отвечает: "У армян есть выражение «Кез тес» , что можно перевести на русский язык как «Думай о себе». Так вот, пришло время пожить для себя: читаю, гуляю, смотрю футбол, фильмы, размышляю, общаюсь с друзьями".

В свои 84 года актер на здоровье не жалуется. "Большое спасибо моим друзьям и врачам, которые очень строго за этим следят, при малейших подозрениях просят провериться или пройти какие-то процедуры... Мне интересно жить... Понимаю, что надо говорить осторожно, садиться медленно, вставать не очень быстро. Стараюсь не придумывать себе некую жизнь, такая моя сегодняшняя потенция", - цитирует его NovostiNK.

Джигарханян по-прежнему руководит театром. "К сожалению, не могу, как раньше, быть в театре каждый день, сложно ездить, подниматься по лестнице, но мы постоянно на связи с директором, с режиссерами, вопросов много", - посетовал он.

Однако на ближайшую премьеру намерен приехать. "Буду присутствовать обязательно", - уточнил артист.

Он не скрывает - в его жизни сейчас все хорошо, а личные проблемы - в прошлом. Ведь рядом с ним любимая женщина. "Ощущаю себя счастливым человеком! Мы ведь не знаем на самом деле, какое оно, счастье… Тише, громче… Никто не знает! Вот я думаю, что счастье, когда ты что-то преодолеваешь. Когда боль заканчивается, это самое высокое счастье. Без ошибок все равно бы не прожил", - качает актер головой.

Больше всего он рад тому, что сошелся с бывшей женой Татьяной Власовой, с которой развелся в 2015 году. "Я рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе!", - заключил Армен Джигарханян.

Напомним, Татьяна Власова стала второй супругой актера. Они были женаты с 1967 года по сентябрь 2015 года. Актриса Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского по настоянию мужа отправилась в США и стала работать преподавателем русского языка в институте Далласа. Армен Борисович в 1998 году купил там дом. Совместных детей у них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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