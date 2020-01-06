Татьяна Власова переехала из США к Джигарханяну: «Три дня назад Армен Борисович сказал, что любит меня»

Татьяна Сергеевна Власова на днях прилетела из Лас-Вегаса, где живет с сыном Степаном, в Москву – к своему Армену Борисовичу. Экс-супруги Власова и Джигарханян в новогодние праздники вместе. Власова привезла любимому в подарок красные шерстяные носки. И огромный чемодан фото и вещей – планирует проводить много времени теперь в Москве. Армен Борисович настаивает на переезде своей Татьяны. Несмотря на то, что экс-супруги разведены, Джигарханян у сиделки перед прилетом Власовой постоянно контролировал время: «Когда моя жена Таня прилетит?» Друзья, глядя на них, шутят: жених и невеста, молодожены.

Поженились Власова и Джигарханян в 1967 году, но в жизни народного артиста появилась Виталина Цымбалюк-Романовская, и не дала отметить золотую свадьбу с Татьяной. Но теперь уже позади скандальный развод Армена Борисовича и Виталины. Так что теперь друзья артиста спокойны: стакан воды подаст Джигарханяну не только сиделка, но и заботливая жена.

Татьяна Власова говорит, что ее дом там, где любят – значит в Москве. В эфире программы «Пусть говорят» Татьяна Сергеевна рассказала о своем Армене Борисовиче: «У него сейчас характер человека, которого хорошо помяла жизнь. Буквально три дня назад он мне сказал впервые в жизни: я тебя очень люблю. Никогда не признавался в любви. Не потому, что не любил – просто говорил, что любовь доказывает отношением и поступками… Я ему рассказываю про поездки, жизнь в Америке. Говорит, что я молодец. Он чувствует свою отстраненность, потому что уже не такой активный. Когда близкий человек рассказывает новости, о том, что происходит в мире, и у него видение расширяется. У нас и интересы всегда были общие. Поэтому никогда и споров никаких не было…»

Власова говорит, что очень сильно переживала, когда ее муж и Виталина поженились: «Если это меня не убило, значит сделало сильнее… Правда, я думала – умру…»

Татьяна Сергеевна говорит, что Виталина манипулировала Джигарханяном, нащупав его слабые стороны, а он хотел ей помочь – так они и поженились. Власова говорит о Цымбалюк-Романовской так: «Я ее считаю виноватой в том, что мой муж сейчас в таком не очень благополучном состоянии здоровья. Он после их росписи, когда отошел от ее чар - она стала его раздражать, но меня он уже обидел – вернуться было некуда. И он терпел ее, она воровал, наводила порядки в театре – он терпел…»

Теперь Власова обещает заботиться об Армене Борисовиче.

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В последние годы Армен Джигарханян пережил массу потрясений из-за женщин. Еще не забылся скандал, связанный с его последней молодой женой, пианисткой с Украины Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она появилась в жизни народного артиста, когда его законная супруга Татьяна Власова уехала в Америку, где пара купила дом. Джигарханян планировал перебраться в Штаты насовсем, но ему не подошел климат и было скучно без родного театра. Супруги жили на расстоянии. Ради женитьбы на Цымбалюк-Романовской мэтр развелся с Власовой. Потом было еще более скандальное расторжение брака с молодой супругой, и в итоге - одиночество и финансовый крах (артист остался без своего жилья, а Виталина обзавелась тремя квартирами) (подробности)