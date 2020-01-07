2020-01-07T18:26:12+03:00
Звезды

Помолодевшая Пугачева произвела фурор на рождественском ужине

Максим Галкин опубликовал свежее фото супруги
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева на удивление помолодела.Алла Пугачева на удивление помолодела.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Новый год семья юмориста Максима Галкина и Аллы Пугачёвой встретила в своём замке в деревне Грязь. В Сеть попал снимок новогоднего стола звезды: чёрная и красная икорка, соленые огурчики, селёдка под шубой, пирожки.

В Сеть попал снимок новогоднего стола звезды: чёрная и красная икорка, соленые огурчики, селёдка под шубой, пирожки. Фото: Instagram.com

В Сеть попал снимок новогоднего стола звезды: чёрная и красная икорка, соленые огурчики, селёдка под шубой, пирожки.Фото: Instagram.com

Алла Борисовна любит отмечать праздники блюдами русской кухни. А вот Рождество звёздная семья, как всегда, встретила вне дома. Пара отправилась в гости к продюсеру Александру Достману и его жене Иде.

Среди приглашённых была замечена семья кутюрье Валентина Юдашкина и лучшая подруга Аллы Борисовны бизнесвумен Алина Редель.

Максим Галкин опубликовал коллективный снимок друзей в своём Инстаграме. Поклонники Примадонны ахнули! Так помолодела и похорошела Алла Борисовна. Что и говорить, 70-летняя звезда действительно выглядит моложе своих лет.

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Традиционный рождественский ужин у друзей Спасибо Алику и @idadostman за гостеприимство!
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Образ дополнил элегантный наряд: приталенные брюки-трубы карамельного цвета и чёрный свитер. А из украшений певица выбрала серебряное кольцо -цветок, с которым не расстаётся на протяжении последних десяти лет.

Ну и как эффектный акцент - фирменные рыжие кудри «женщины, которая поёт». В последние годы Алла Борисовна почему-то все чаще выпрямляла локоны, но сейчас на радость фанатов вновь вернулась к привычному имиджу.

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Максим Галкин: С Рождеством Христовым!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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