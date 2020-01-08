Покорившая интернет курьерша с двумя детьми: «Какие выходные? Я все дни работала!»

Пока вся страна отдыхает и празднует Новый год, 19-летняя Лада Королева, прославившаяся фотографией из родного города Ростова-на-Дону, где она разносит еду вместе с новорожденной дочкой в коляске, работает. Другого выбора у молодой мамы, которая в конце прошлого года родила вторую девочку и переехала в Москву, просто нет.

- Мне надо кормить дочек и платить за съемную квартиру. Поэтому выходных у меня быть не может. Все новогодние каникулы я работала на трех работах: разносила еду, собирала заказы на рынке «Садовод» и убиралась в квартирах москвичей, - рассказала «Комсомолке» Лада.

Накануне Нового года Лада ушла от мужа и сейчас с дочками она живет на съемной квартире.

Лада в студии Радио "Комсомольская правда"Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я разместила пост в соцсетях о том, что ищу жилье. Семья москвичей откликнулась и сейчас я живу в квартире, которую удалось арендовать без сумасшедших гонораров риелторам. Муж иногда приходит навестить детей. Но финансовой помощи от него по-прежнему нет. Он, похоже, сам еще ребенок. Ему тоже 19, но почему-то у меня есть чувство ответственности за наших дочек. А у него – нет.

Накануне Нового года Лада помирилась с мамой, которая была против раннего замужества дочери. Женщина приехала в столицу, чтобы навестить дочку и внучек.

- Этот Новый год я встретила с мамой и младшей сестрой, которой сейчас 6 лет. Они гостили у меня до 3 января. Все эти дни мама присматривала за дочками, а я спокойно работала. Сейчас одной мне тяжело, но я справляюсь, - рассказала Лада.

Накануне Нового года Лада помирилась с мамой, которая приехала в столицу навестить дочку и внучекФото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на уговоры мамы, возвращаться в родной город Лада не планирует.

- В Москве проще найти работу и люди тут добрее. Несколько дней назад семья москвичей привезла дочкам одежду, игрушки и памперсы. Я очень им благодарна, за эти подарки. Я мечтаю остаться в этом городе и когда-нибудь обзавестись собственным жильем. Понимаю, что без ипотеки не получится, но я работы не боюсь, - поделилась планами молодая мама.

А вот холодам, которые пришли в столицу Лада совсем не рада.

- Я работаю с детьми, а для них морозная погода – настоящая испытание. Думаю, в ближайшее время отказаться от работы курьером, но получится это только если будет больше заказов на уборку квартир, - рассказал Лада.

Покорившее интернет фото Лады

Напомним, в марте этого года фото, сделанное в Ростове-на-Дону, взорвало интернет. Журналисты нашли виновницу шумихи, которой оказалась 18-летняя Лада Королева. Она рассказала слезную историю о том, что с родителями не общается, а муж – тунеядец. Молодой мамочке тогда пыталась помочь вся страна.

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За судьбой Лады Королевой, покорившей интернет фотографией, на которой девушка с коляской разносит еду по улицам Ростова-на-Дону, следит вся страна. В родном городе молодой мамочке помогали всем миром. Но, несмотря на сумасшедшую популярность, Лада никогда не называла номер своей банковской карты. «Все сама!» – вот ее девиз. Сейчас девушке 19 и меньше месяца назад она родила вторую дочку. А незадолго до вторых родов вместе с мужем (они расписались, когда Ладе было всего 17) и старшей дочкой она переехала в Москву (подробности)