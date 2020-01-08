Парадоксы реформы госконтроля: Почему отменяют ни на что не влияющие законы, а не те, что на самом деле мешают бизнесу

Власти всерьез взялись за реформу контроля и надзора. Бизнес уже устал роптать: обязательных нормативов в стране под два миллиона, соблюсти их все просто нереально. Да что там соблюсти, о большинстве из них люди просто не знают! Пока не появляется инспектор очередного надзорного ведомства и не выписывает штраф.

Все это породило особые когорты «ведунов» и «толмачей». Когда требований столько, что в них не разобраться, проще нанять специально обученного человека. Например, инженерами по охране труда чаще всего берут бывших сотрудников Трудинспекции. Они-то уж точно знают, что инструктаж по пожарной безопасности нужно проводить в специальном помещении, а под столом у каждого, кто работает за компьютером необходима подставка для ног. Это, кстати, реально действующие требования.

Чтобы отделить зерна от плевел, то есть неактуальные требования от разумных, при правительстве организовали 40 с лишним рабочих групп – от медицины до информационных технологий.

- Ничего интересного на этих заседаниях нет, - отрезал один из участников рабочих групп, пожелавший остаться неназванным. - У нас только в декабре прошло первое установочное совещание.

Начали за здравие — написали и приняли положение о рабочей группе, определились с сопредседателями. То есть прежде чем отменить одни документы, нужно написать ворох других. Такая вот бюрократическая мельница.

А с другой стороны, что вы хотите, дело-то не шуточное. В каждой из 41 (!) рабочих групп плюс-минус 20 (!!) участников и сотня с лишним (!!!) экспертов. Замах на рубль.

А удар, как водится, на копейку?

Пока получается так. Министерство юстиции пачками выбрасывает на свалку истории документы советских времен. В последней декабрьской порции было 3,7 тысяч законодательных актов. Только вот все они уже никак не влияют на нашу жизнь. Судите сами, что предлагается отменить:

- Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 3 августа 1933 г. № 1627 «О работе мельниц»

- Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 27 августа 1932 г. № 1316 «Об ответственности органов НКВода за просрочку в доставке грузоплотов»

- Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР, Совета Народных Комиссаров СССР от 2 января 1929 г. «О клубах рабочих и служащих»

- Постановление Совета Народных Комиссаров СССР, Центрального Комитета ВКП(б) от 14 августа 1933 г. «О помощи бескоровным колхозникам в обзаведении коровами».

И это мы даже не особо выбирали — буквально первые попавшиеся пункты из многостраничного списка. Эти документы настолько не соответствуют реальности, в которой мы живем, что больше похожи на экспонаты музея. Наверняка не все, читающие эти строки, поняли, что упоминаемый во втором пункте НКВод — это вовсе не НКВД, а Народный комиссариат водного транспорта. Органа такого давно нет, а ответственность его в законах прописана!

Есть и менее экзотические документы. Например, постановление Совета Министров СССР от 15 января 1985 года «О дополнительных льготах участникам Великой Отечественной войны» или еще одно его постановление, уже от 26 апреля 1979-го «О предоставлении дополнительных льгот работникам московского метростроя, занятым на строительстве московского метрополитена». Эти бумаги хоть как-то согласуются с сегодняшней действительностью: ветераны, слава Богу, живы, а общественного транспорта быстрее и удобнее метро пока не появилось. Но льготы солдатам Великой Отечественной и прокладчикам подземки давно определяют другие документы.

Чтобы отделить неактуальные требования от разумных, при правительстве организовали 40 с лишним рабочих группФото: Тимур ХАНОВ

Что же получается, вместо обещанной реформы чиновники хотят отделаться устаревшими бумажками?

- Это просто так называемые «спящие» нормы, - объяснил «Комсомолке» первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин, который сам участвуют в работе сразу двух рабочих групп. - Их в свое время никто не позаботился отменить, так что они действуют до сих пор. Но только формально, потому что на практике их никто не применяет. Если только какой-нибудь ловкач не попробует использовать их, скажем, в суде, как туз из рукава.

Гильотина на то и названа таким словом, что принцип ее действия очень простой — отменить вообще все. Задача чиновников не выплеснуть с водой младенца, то есть не аннулировать ненароком что-то действительно важное. А эксперты рабочих групп должны проследить, чтобы те не «забыли» отменить нормы, которые бизнесу поперек горла.

- Мы пока до конкретных нормативных актов не доходили. Пока структура нормативно-правового регулирования и охраняемые законом ценности — действующие и будущие, - говорит Корочкин.

ОФИЦИАЛЬНО

- Министерство юстиции провело работу по подготовке проекта постановления правительства, согласно которому с 1 февраля 2020-го утрачивают силу на территории РФ правовые акты РСФСР и СССР, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства. - Всего таких документов больше 20 тысяч. Для удобства мы разделили их на три группы: правительственные акты РСФСР, правительственные акты СССР и ведомственные акты органов СССР и РСФСР. Из этого массива были исключены документы, касающиеся международных обязательств, имеющие правоустанавливающий характер, определяющие границы городов и предусматривающие социальные льготы. Проект об отмене 1295 правительственных актов РСФСР внесен в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 27 ноября, об отмене 3645 правительственных актов СССР - 20 декабря. К назначенному сроку 1 февраля планируем завершить всю работу, несмотря на сложности. Например, иногда непросто найти сам текст отменяемого акта.

ВОПРОС РЕБРОМ

Не получится так, что отменят только не на что не влияющие архивные документы?

- Честно говоря, такого ощущения у меня нет. В рабочих группах много бизнеса, такой вариант просто исключен, - выразил уверенность Владислав Корочкин.