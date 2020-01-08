2020-01-08T07:30:29+03:00
В мире

В Тегеране разбился украинский самолет со 167 пассажирами на борту

Боинг пробыл в воздухе всего несколько минут
Мария ИГНАТЬЕВА
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Reuters: В Тегеране разбился украинский самолет со 180 пассажирами на бортуReuters: В Тегеране разбился украинский самолет со 180 пассажирами на бортуФото: Иван ВИСЛОВ
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В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились порядка 167 человек. Сообщается, что ЧП произошло у Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Данных о выживших в авиакатастрофе на данный момент не поступало.

Информацию о падении самолета иранские службы подтвердили посольству России в Тегеране. Ведомство выясняет, были ли на борту граждане России.

Как передает агенство Reuters, рейс выполнял Boeing-737. По информации агентства причиной аварии стала техническая неисправность. Также сообщается, что лайнер принадлежит "Международным линиям Украины". По данным агенства, упал практически сразу после взлета.

Рейс Тегеран-Киев вылетел в 6:12 по местному времени с опозданием практически в час.

Рейс Тегеран-Киев вылетел в 6:12 по местному времени с опозданием практически в час.

Согласно сведениям публичного веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, рейс Тегеран-Киев вылетел в 6:12 по местному времени.

Местные СМИ сообщают, что руководство аэропорта подтвердило крушение украинского боинга. На место происшествия отправлены группы спасателей и бригады скорой помощи.

В Тегеране разбился украинский самолет со 180 пассажирами на борту.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях

ИСТОЧНИК KP.RU

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