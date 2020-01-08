В Тегеране разбился украинский самолет со 167 пассажирами на борту
В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились порядка 167 человек. Сообщается, что ЧП произошло у Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Данных о выживших в авиакатастрофе на данный момент не поступало.
Информацию о падении самолета иранские службы подтвердили посольству России в Тегеране. Ведомство выясняет, были ли на борту граждане России.
Как передает агенство Reuters, рейс выполнял Boeing-737. По информации агентства причиной аварии стала техническая неисправность. Также сообщается, что лайнер принадлежит "Международным линиям Украины". По данным агенства, упал практически сразу после взлета.
Рейс Тегеран-Киев вылетел в 6:12 по местному времени с опозданием практически в час.
Согласно сведениям публичного веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, рейс Тегеран-Киев вылетел в 6:12 по местному времени.
Местные СМИ сообщают, что руководство аэропорта подтвердило крушение украинского боинга. На место происшествия отправлены группы спасателей и бригады скорой помощи.
В Тегеране разбился украинский самолет со 180 пассажирами на борту.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях
ИСТОЧНИК KP.RU