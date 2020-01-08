Михаил Погребинский - из Киева: Самолёт принадлежит авиакомпании Коломойского. Но на внутриполитическую ситуацию в Украине катастрофа никак не повлияет

...Прежде всего, Михаил Борисович, конечно, принес соболезнования семьям погибших.

- Самолет был переполнен, 70 канадцев, остальные – иранцы. Говорят, что всего два украинца было на борту. Это международная беда.

Украинский политолог Михаил ПогребинскийФото: Михаил ФРОЛОВ

– Какие версии причины катастрофы самолета обсуждают в Киеве?

- Не знаю. У меня нет никакой эксклюзивной информации. В наших СМИ пишут то же самое, что и в российских.

В основном полагаются на информацию нашего посольства, которое утверждает, что версия теракта или ракетной атаки исключается.

Сообщают, что загорелся двигатель. Но, я думаю, что все равно сейчас правды никто не знает. Должно быть проведено расследование. Хотя ту штуку, которая позволяет последние минуты отслеживать, то есть «черный ящик», уже вроде бы нашли. Нашли иранцы.

Обломки "Боинг -737 - 800" разбросало на несколько километров вокруг.Фото: REUTERS

- А это рейсовый самолет?

- Да, да, это рейсовый, нашей, украинской компании, которая принадлежит Коломойскому. Именно из-за того, что там столько иранцев, я тоже считаю, что крайне маловероятно, я вообще не допускаю, что его могли бы сбить сами иранцы, тем более - практически над аэропортом.

Там уже барражируют истребители иранские. Небо они закрыли. Бог его знает. Мне тут нечего комментировать.

- Мне важна ваша интуиция.

- Мне кажется, что это… Я склонен доверять данным о том, что это техническая неполадка.

- У Коломойского парк самолетов новый, старый?

- Я много раз летал на них. Я не люблю эту компанию, такие жлобы, за чай и то надо платить. Терпеть не могу летать на них.

Самолеты у компании разные. В основном не новые, насколько я понимаю. Но я не могу делать совершенно безответственное заявление о возрасте и техническом состоянии борта.

Тем более, что парк может включать в себя самолеты и поновее, и получше, и похуже. Каков именно данный борт – скажут специалисты.

Что касается марки самолета, то это же машина, Boeing 737-800, на которой я многократно летал. Она, насколько я понимаю, из числа самых надежных.

Спасатели не нашли ни одного выжившего в авиакатастрофе.Фото: REUTERS

- Вы конкретно на этом самолете летали?

- Ну, я, конечно, не это имею в виду - я номера не запоминал. Я имею в виду, на точно таких. Это очень распространенная машина. По-моему, в процентном отношении на всех авиалиниях мира самое большое количество самолетов именно этой марки.

- Ваши ощущения, как это - я имею ввиду катастрофу -повлияет на внутриполитическую ситуацию на Украине?

- Никак не повлияет. Сократился на пару дней отпуск у нашего президента, возвращается он домой. Нет никаких оснований считать, что это как-то особенно скажется на его работе или на работе украинского парламента.

Если будет выяснено, что в компании Коломойского, которая обслуживает самолет, пренебрегали всякими необходимыми контрольными вещами, безопасностью, то могут быть какие-то проблемы у компании. Это я допускаю. Но к государству и к политической жизни страны это не имеет никакого отношения.

Спасательные работы продолжаютсяФото: REUTERS

- А Коломойский сейчас на Украине?

- Да, в Киеве.

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал 00:00 00:00

- Вы его давно видели?

- Я его в жизни никогда не видел. Это такой редкий случай, это единственный олигарх, с которым лично я не знаком. Я в тех местах, где он, не бываю.

Глава украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" провел брифингФото: REUTERS