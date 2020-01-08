Американист: Война с Ираном Трампу невыгодна

Даст ли Дональд Трамп Ирану сдачи? Развяжет ли в предвыборную кампанию войну? Эти вопросы «КП» задала директору Институту изучения США им.Рузвельта в МГУ Юрию Рогулеву.

- Американцы очень не любят, когда из горячих точек начинают приходить гробы. Ежели это случится, вряд ли это пойдет Трампу в плюс, - заявил американист в прямом эфире Радио «КП». - Масштабного конфликта он не хочет, но одновременно с этим хочет продемонстрировать свою жесткость в отстаивании национальных интересов, своей решимости в проведении внешней политики. Такое балансирование на грани войны чрезвычайно опасно. Но не думаю, что Трамп решится на масштабный конфликт - это совершенно не в его интересах.

Американская военная база Аль Асад была атакована 8 января 2020 года иранскими ВВС.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль всячески науськивает США и лично Трампа на более жесткую политику в отношении Ирана, но он пока что единственный за 30 лет американский президент, который не начал ни одну войну.

России, по мнению эксперта, сейчас нужно выступить в роли посредника.

-У России исключительно выгодные геополитические позиции - мы в контакте со всеми странами в этом регионе, - отметил Рогулев.

Напомним, в ночь на 8 января Иран отомстил Дональду Трампу за убийство в Ираке своего генерала Сулеймани и атаковал американские базы в этой стране. По данным иранского телеканала Press TV, погибли 80 человек. Ранее Тегеран сообщал о 13 сценариях мести американцам, а президент США грозил в случае атаки ответить ударами по 52 целям в Иране.

Момент авиаудара по военной базе Аль Асад.Фото: скриншот с видео