2020-01-08T13:40:16+03:00
В мире

Американист: Война с Ираном Трампу невыгодна

России нужно выступить в роли посредника
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Даст ли Дональд Трамп Ирану сдачи после ударов по американской военной базе в Ираке?Даст ли Дональд Трамп Ирану сдачи после ударов по американской военной базе в Ираке?Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Даст ли Дональд Трамп Ирану сдачи? Развяжет ли в предвыборную кампанию войну? Эти вопросы «КП» задала директору Институту изучения США им.Рузвельта в МГУ Юрию Рогулеву.

- Американцы очень не любят, когда из горячих точек начинают приходить гробы. Ежели это случится, вряд ли это пойдет Трампу в плюс, - заявил американист в прямом эфире Радио «КП». - Масштабного конфликта он не хочет, но одновременно с этим хочет продемонстрировать свою жесткость в отстаивании национальных интересов, своей решимости в проведении внешней политики. Такое балансирование на грани войны чрезвычайно опасно. Но не думаю, что Трамп решится на масштабный конфликт - это совершенно не в его интересах.

Американская военная база Аль Асад была атакована 8 января 2020 года иранскими ВВС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская военная база Аль Асад была атакована 8 января 2020 года иранскими ВВС.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль всячески науськивает США и лично Трампа на более жесткую политику в отношении Ирана, но он пока что единственный за 30 лет американский президент, который не начал ни одну войну.

России, по мнению эксперта, сейчас нужно выступить в роли посредника.

-У России исключительно выгодные геополитические позиции - мы в контакте со всеми странами в этом регионе, - отметил Рогулев.

Напомним, в ночь на 8 января Иран отомстил Дональду Трампу за убийство в Ираке своего генерала Сулеймани и атаковал американские базы в этой стране. По данным иранского телеканала Press TV, погибли 80 человек. Ранее Тегеран сообщал о 13 сценариях мести американцам, а президент США грозил в случае атаки ответить ударами по 52 целям в Иране.

Момент авиаудара по военной базе Аль Асад. Фото: скриншот с видео

Момент авиаудара по военной базе Аль Асад.Фото: скриншот с видео

Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ракетная атака Ирана на американские базы в Ираке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Михаил Погребинский - из Киева: Самолёт принадлежит авиакомпании Коломойского. Но на внутриполитическую ситуацию в Украине катастрофа никак не повлияет
Известный политолог - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым - о крушение украинского «Боинга» в Иране
Просил помочь сдать экзамен: На месте крушения украинского лайнера нашли записку студента с молитвой к Богу
По предварительным данным, часть погибших в трагедии - канадские студенты, которые возвращались на учебу после каникул и выбрали этот рейс из-за низкой цены
Новости 24
Иран призвал СБ ООН осудить "безответственную" политику США
Леонид Слуцкий: Госдума на прямом проводе с иранскими депутатами
В Госдуме призвали не использовать трагедию с «Боингом» в политических целях
Экс-глава МИД Латвии: Прибалтика боится сближаться с Россией из-за США
"Происходит балаган": собкор "КП" в Нью-Йорке рассказал об обращении Трампа к нации после убийства Сулеймани
При взрыве газа в жилом доме в Казахстане погиб десятилетний ребенок
Путин направил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями
"Люди требовали мести": Аббас Джума рассказал об обстановке в Иране после убийства генерала Сулеймани
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираком и Ираном
Зеленский поручил Генпрокуратуре Украины возбудить уголовное дело в связи с катастрофой в Тегеране
На борту потерпевшего крушения украинского самолета не было россиян
Зеленский о крушении украинского Боинга в Иране: "Прошу воздержаться от спекуляций"
В Одессе неизвестный ворвался в аэропорт на микроавтобусе и заявил о бомбе
Возле АЭС "Бушер" в Иране произошли два землетрясения
Разбившийся в Тегеране украинский лайнер прошел техпроверку 6 января
"Аварийную ситуацию закончить с благоприятным исходом тяжело": Военный летчик прокомментировал авиакатастрофу в Тегеране
Версию теракта на борту потерпевшего крушение самолета под Тегераном исключили
Косачев о крушении самолета в Тегеране: "Скорбим вместе с народом Украины"
Видео первых секунд крушения украинского «Боинга» в Тегеране: самолет начал гореть в воздухе
Цены на нефть активно растут на новостях об атаке Ирана на американские базы
Крушение украинского самолета в Иране: Зеленский срочно возвращается в Киев
Трамп созвал экстренное совещание из-за обстрела авиабаз США в Ираке
На Украине устанавливают списки погибших при крушении самолета в Иране
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Тегеран-Киев
Причина авиакатастрофы самолета Тегеран-Киев 8 января 2020 года: возгорание двигателя
Черный ящик разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам
В Росстандарте рассказали об изменении правил поверки счетчиков
При ракетном обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек