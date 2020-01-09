Победители шоу «Взвешенные люди»: Снова толстеют, качаются на кухне и гасят ипотеку

Пять лет назад российские зрители увидели адаптацию американского шоу The Biggest Loser («Потерявший больше всех»). У нас этот проект назывался «Взвешенные люди» (СТС) — в режиме реалити герои программы, люди с экстремально избыточным весом, худели под надзором профессионального тренера, диетолога и других специалистов. Только вот по возвращению домой, увы, силы воли сохранить себя в отличной форме хватило не многим. «КП» представляет самых сильных — победителей проекта.

Петр Васильев (33 года)

Победителем первого сезона проекта и обладателем капитала в 2 500 000 рублей стал Петр Васильев из Багратионовска (Калининградская область), которому за время проекта удалось скинуть 57,9 килограммов, начинал он со 155 килограммов.

Таким Петр Васильев пришел на проектФото: Кадр видео

Сразу после окончания шоу накопительный эффект еще работал — Петр здорово выглядел, не вернулся к старым привычкам и с другим участником шоу Максимом Некрыловым стал вести блог о фитнесе и питании «Я могу все».

Так он похудел за время проектаФото: Кадр видео

Но работало это недолго. Отсутствие кричащего тренера над ухом и маячка в виде солидной суммы денег откинуло Петра обратно — теперь он весит 125 килограммов и признается в инстаграме: «Я отожрался, сейчас пытаюсь вернуться в нормальную форму». Станок для приседаний Васильев поставил прямо на кухне. Видимо, для мотивации. А еще Петр участвовал в шоу «Русский ниндзя» (Первый), но не прошел отборочный тур. Он живет один, занимается штангой в квартире и иногда видится с сыном Матвеем, которого воспитывает бывшая жена.

vasiliev_insta А таким парень стал сейчас

Тимур Бикбулатов (34 года)

Тимур Бикбулатов из Казани победил во втором сезоне шоу. Он похудел на 53,7 килограмма, что составило 36,2 % от начального веса, и завершил участие в шоу с весом 94 кг. От цели Тимур не отошел и продолжил активно пахать в спортзале и следить за питанием. В итоге вес отступил до 80 кг, а затем Тимур поднабрал мышечной массы и остановился на отметке в 87 кило. Теперь он тренирует, работает в спортзале и ведет инстаграм, в котором регулярно отчитывается об успехах подопечных. Сам он воспитывает троих сыновей.

bikbulatov_timur Тимур до программы - и сейчас

Борис Бабуров (30 лет)

borisbaburov Борис Бабуров до шоу

Этот участник пошел дальше всех и установил рекорд шоу. Борис из подмосковных Химок начинал со 155 килограммов и завершил третий сезон эффектной победой с результатом 92,4 кило, что составило потерю более 40% собственного веса. Шок! Бабуров фанатеет от гонок на квадроциклах, сразу после окончания проекта обещал записаться в спортзал и нацелился на свадьбу.

borisbaburov Бабуров в финале шоу

Теперь Борис знатно заматерел, отпустил бороду и выглядит как заправский байкер.

borisbaburov Борис Бабуров сейчас

Он увлекается пейнтболом, держит вес в норме и не пропускает тренировки.

borisbaburov Борис Бабуров знатно заматерел и отпустил бороду

Антон Авдуевский (29 лет)

Ачинский (Красноярский край) шоумен Антон Авдуевский переплюнул всех и даже собственную задумку — он похудел на 82 килограмма, вместо намеченных 72-х! Начинал со 167, закончил на отметке 85.

Антон Авдуевский в начале шоуФото: Кадр видео

Антон Авдуевский в финале проекта Фото: пресс-служба СТС

Стоит ли сомневаться, что жизнь парня так же кардинально изменилась — он стал получать больше заказов по работе на корпоративах, закрыл ипотеку выигранными в шоу миллионами и закрутил роман с участницей проекта Анной Лежневой. Парень по-прежнему ведет мероприятия, внедряя разные новинки (недавно купил браслеты-«шокеры», как в шоу «Импровизация», и развлекает малыми токами гостей на свадьбах и днях рождения), держит вес в норме, отдыхает в Доминикане и зовет себя «миллионером счастья».