Страдающий от боли Юрий Антонов сильно изменился

Юрий Антонов в последнее время крайне редко появляется на публике. Три года назад известный композитор и певец был госпитализирован в реанимацию с подозрением на инфаркт, а недавно рассказал о том, что готовится к серьезной операции.

Юрий Антонов в советское время продал рекордные 50 миллионов альбомов. Он и сейчас остается востребован публикой. Музыкант оказался самым дорогим и самым желанным певцом на российских новогодних корпоративах. Исполнителю хитов "Крыша дома твоего" и "Золотая лестница" готовы платить 250 тысяч долларов, лишь бы он осчастливил благодарных зрителей.

Вот только композитору не до этого. У Юрия Михайловича в последнее время в жизни все не очень радостно. Стало подводить здоровье. Страдающий от боли артист сильно изменился - похудел и постарел. Это и понятно, годы берут свое. Но Юрий Михайлович старается не унывать. Он даже принимает гостей.

На новогодних праздниках у него побывала Катя Лель. В своем блоге она разместила трогательный снимок со звездой советской эстрады. "Легендарный, лучший для меня автор и исполнитель Юрий Антонов! Спасибо за гостеприимство, дорогой!", - подписала вокалистка фото.

katyalelofficial Легендарный, лучший для меня автор и исполнитель Юрий Антонов!

Антонов запечатлен в домашней обстановке в окружении друзей. На нем обычная футболка и спортивные брюки. Поклонники оставили в адрес Юрия Михайловича много теплых слов с пожеланиями здоровья и долголетия.

Не так давно Юрий Антонов делился с поклонниками откровением. "Колени распухли", - разводил руками певец. В 2018 году исполнитель хитов "От печали до радости" и "Поверь в мечту" неудачно упал и порвал связки. Врачи прописали полный покой, но артист упорно гастролировал. Боли с каждым днем усиливались. При повторном обращении к врачам ему назначили курс уколов, после которых должно было стать лучше. Но певец стал прихрамывать еще больше. Сейчас он ходит, опираясь на палочку.

andreykovalev_russia В гостях у Юрия Антонова...

"Ходить стало совсем трудно. Моложе не становимся... Жду операции на коленях. Должны были меня прооперировать 6 декабря, но колени распухли. Операцию отложили. Я сейчас еле-еле хожу с палочкой", - заявил артист.

Звезда эстрады мечтает только о том, чтобы поправиться: "Ходить больно. Иногда бывает боль такая сильная, что стараешься всячески отвлечься, думать о чем угодно, чтоб пройти несколько метров".