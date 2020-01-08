Страдающий от боли Юрий Антонов сильно изменился
Юрий Антонов в последнее время крайне редко появляется на публике. Три года назад известный композитор и певец был госпитализирован в реанимацию с подозрением на инфаркт, а недавно рассказал о том, что готовится к серьезной операции.
Юрий Антонов в советское время продал рекордные 50 миллионов альбомов. Он и сейчас остается востребован публикой. Музыкант оказался самым дорогим и самым желанным певцом на российских новогодних корпоративах. Исполнителю хитов "Крыша дома твоего" и "Золотая лестница" готовы платить 250 тысяч долларов, лишь бы он осчастливил благодарных зрителей.
Вот только композитору не до этого. У Юрия Михайловича в последнее время в жизни все не очень радостно. Стало подводить здоровье. Страдающий от боли артист сильно изменился - похудел и постарел. Это и понятно, годы берут свое. Но Юрий Михайлович старается не унывать. Он даже принимает гостей.
На новогодних праздниках у него побывала Катя Лель. В своем блоге она разместила трогательный снимок со звездой советской эстрады. "Легендарный, лучший для меня автор и исполнитель Юрий Антонов! Спасибо за гостеприимство, дорогой!", - подписала вокалистка фото.
Антонов запечатлен в домашней обстановке в окружении друзей. На нем обычная футболка и спортивные брюки. Поклонники оставили в адрес Юрия Михайловича много теплых слов с пожеланиями здоровья и долголетия.
Не так давно Юрий Антонов делился с поклонниками откровением. "Колени распухли", - разводил руками певец. В 2018 году исполнитель хитов "От печали до радости" и "Поверь в мечту" неудачно упал и порвал связки. Врачи прописали полный покой, но артист упорно гастролировал. Боли с каждым днем усиливались. При повторном обращении к врачам ему назначили курс уколов, после которых должно было стать лучше. Но певец стал прихрамывать еще больше. Сейчас он ходит, опираясь на палочку.
"Ходить стало совсем трудно. Моложе не становимся... Жду операции на коленях. Должны были меня прооперировать 6 декабря, но колени распухли. Операцию отложили. Я сейчас еле-еле хожу с палочкой", - заявил артист.
Звезда эстрады мечтает только о том, чтобы поправиться: "Ходить больно. Иногда бывает боль такая сильная, что стараешься всячески отвлечься, думать о чем угодно, чтоб пройти несколько метров".
«Поверивший в мечту» Юрий Антонов: лучшие песни.Знаменитому певцу и музыканту Юрию Антонову сегодня исполняется 73 года. А песни его не стареют уже почти полвека! Вспомним лучшие из них.
ИСТОЧНИК KP.RU
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