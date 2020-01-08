Мария Порошина похудела на 10 кг: актрисе помог умный прибор

11 января 46-летняя Мария Порошина готовится отмечать день рождения пятого ребенка – ее сыну Андрею исполняется годик. В меню предполагается много блюд, но сама Мария, как и в праздники – на особой диете.

В форму после родов Порошина приходит всегда с помощью давней знакомой – диетолога с медицинским образованием. Услуги именитых врачей стоят недешево, но актриса не экономит – у нее съемки, премьерный спектакль в Театре Школа современной пьесы, где Мария играет соблазнительную красотку.

Однажды после родов Порошина поправилась аж на 20 кг, но похудела быстро и просто. В этот раз процесс похудения затянулся. «С возрастом худеть сложнее. Но я не переживаю. Рождение еще одного малыша важнее красоты, которую потом можно восстановить», - рассказала нам Мария Порошина.

После пятых родов процесс возвращения к дородовой форме затянулся почти на год. Но Мария справилась! Для этого пришлось применить целый комплекс мер. В итоге Порошина вернулась к 46-му размеру одежды.

Осенью на день рождения актриса получила в подарок от Яна (парня старшей дочери Полины) «умные часы-браслет». Так с помощью прибора Мария смогла контролировать число шагов во время прогулок, убедившись, что их не так уж и много – подключила ходьбу на беговой дорожке. С этими часами, как могли заметить друзья и коллеги, Порошина теперь не расстается.

Ну и режим питания у актрисы особый. Он простой, но действенный. Кстати, именно так питалась после родов Ксения Собчак. Мария Порошина ради фигуры села на раздельное питание – один прием пищи исключительно белковый, другой – углеводный, жиры – ограничены. Ну и «классика жанра»: вода с утра натощак, ограничение жареного и жирного.

Новый год актриса встречала в загородном доме в семье подруги с детьми. А уже 8 января вышла на работу в театр – у Порошиной спектакли, в эти дни она обходится без вечерних занятий на тренажере.