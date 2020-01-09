Илон Маск станет отцом в шестой раз: его подруга певица Граймс беременна

Илон Маск станет отцом в шестой раз: его возлюбленная, канадская исполнительница Граймс объявила в Инстаграме, что ждет ребенка. Артистка опубликовала на своей страничке коллаж, на котором она сфотографирована обнаженной. На животе у Граймс пририсовано изображение младенца.

- Быть беременной — это очень дикое и воинственное состояние, - сообщила она подписчикам в комментариях к посту.

grimes Censored for insta haha - almost got away w it

48-летний американский миллиардер заявление подруги пока не комментирует. Но источники из окружения Граймс сообщили, что она действительно в интересном положении. Для певицы (ее настоящее имя - Клэр Буше) это будет первый ребенок. А вот создателю Tesla не привыкать нянчиться с младенцами.

Илон Маск и Граймс встречаются два года. Их роман закрутился после того, как миллиардер оставил последние попытки вернуть свою прежнюю возлюбленную – голливудскую звезду Эмбер Херд. С певицей миллиардер-изобретатель познакомился в соцсетях. Илон написал Граймс комплимент по поводу ее чувства юмора. Затем оценил ее творение: «Это лучшее музыкальное видео, что я видел за последнее время!». Слово за слово — завязалась переписка, которая закончилась свиданием за пределами виртуальной реальности.

Миллиардер и канадская певица познакомились в соцсетях.Фото: REUTERS

Илон Маск – один из богатейших людей планеты, его состояние оценивается в 27,5 миллиард долларов. Так что денег у бизнесмена хватит на всех его детей. Предприниматель был женат дважды. Со своей первой женой, Джастиной Маск, Илон учился в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, и в семье один за другим появились пятеро сыновей.

В сентябре 2008 года Илон и Джастин объявили о разводе - Маск изменил жене с британской актрисой Талулой Райли. Илон и Талула поженились в 2010 году. А в 2012 году развелись, однако через год поженились снова. В марте 2016 года состоялся окончательный развод — тогда Маск уже тайно встречался с Эмбер Херд. Разразился страшный скандал: поговаривали, что Илон закрутил роман с Эмбер, еще когда она была замужем за Джонни Деппом. По крайней мере, так уверял сам Депп.

До Граймс Илон два года встречался с голливудской звездой Эмбер Херд. Но ветреная актриса бросила его. Фото: Инстаграм.

После расставания Эмбер со звездой «Пиратов Карибского моря» Маск начал встречаться с ней уже открыто. Но роман пары продержался всего два года. Они то расходились, то снова сходились, пока не попрощались окончательно. Позже в одном из интервью Илон признался, что инициатором разрыва была Эмбер: актриса сама бросила бойфренда.