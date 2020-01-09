В «Спартаке» опять скандал: все грустят об уходе Бакаева

«Спартак» не может жить без скандалов. Тем более сейчас, когда в Российской Премьер-лиге идет трансферная кампания. Стало известно, что команду покидает Солтмурад Бакаев – младший брат лидера красно-белых Зелимхана.

Казалось бы новость десятого порядка – уходит игрок «Спартака-2», которого только-только подтягивают к основному составу. Но фанаты красно-белых забили тревогу: как так оказалось, что перспективному полузащитнику не предложили новый контракт, и он летом уходит в «Рубин» как свободный агент. А вдруг он там заиграет у Леонида Слуцкого, поднимется в цене, и получится, что «Спартак» опять упустил своего воспитанника?

Но у боссов «Спартака» полно других забот. Вот-вот из Китая вернется Фернандо – его игра не понравилась местному «Бэйцзин Гоань» и они сдают бразильца обратно в Москву с его огромной зарплатой. Одновременно рвется на свободу Айртон, просит продать его куда-нибудь в Европу. Тут же надо решать что-то с Ананидзе – вечно перспективному грузину уже 27 лет, оклад заоблачный, а он до сих пор не тянет в основной команде, но и с таким контрактом его никто не хочет ни покупать ни брать в аренду.

А нужно еще купить нападающего, защитника, да и «опорник» бы не помешал. Так что у ген-менеджера «Спартака» Томаса Цорна ожидается напряженный январь.

1. ЗЕНИТ - 45 очков

Главный тренер: Сергей Семак

ПРИШЛИ: Чистяков (З Ростов), Ригони (Н Сампдория), Фомин (П Уфа), Черышев (П Валенсия)

УШЛИ: Мак (П Бешикташ, Сочи), Краневиттер (П Интер, Майами), Азмун (Н Лацио, Кристал Пэлас), Дзюба (Н Галатасарай), Дриусси (Н без клуба), Шатов (П Рубин), Мусаев (П Рубин)

Баланс: -

2. КРАСНОДАР - 35 очков

Главный тренер: Мурад Мусаев

ПРИШЛИ: Сорокин (З Рубин из аренды), Зиньковский (Н Крылья Советов)

УШЛИ: Таранов (З, свободный агент), Игнатьев (Н Рубин - 7 млн евро), Скопинцев (П Динамо - 4,3 млн евро), Вандерсон (П Рома), Намли (П Рубин)

Баланс: + 11 300 000

3. РОСТОВ - 34 очка

Главный тренер: Валерий Карпин

ПРИШЛИ: Салетрос (П АИК из аренды), Кьяртанссон (Н Рубин из аренды), Осипенко (З Тамбов 0,5 млн евро), Гулиев (П Спартак)

УШЛИ: Сигурдссон (З свободный агент), Шомуродов (Н Шальке, ЦСКА, Лилль), Чистяков (З Зенит), Вилюш (З Урал), Норманн (П Лилль), Чернов (З ЦСКА), Сигурдарсон (Н Без клуба)

Баланс: - 500 000

4. ЦСКА - 34 очка

Главный тренер: Виктор Гончаренко

ПРИШЛИ: Жамалетдинов (Н Лех из аренды), Визеу (Н Удинезе), Майер (П Динамо), Соболев (Н Крылья Советов), Шомуродов (Н Ростов), Боженик (Н Жилина), Венделл (П Спортинг), Чернов (З Ростов), Макаров (П Нефтехимик), Караев (Н КАМАЗ). Шкурин (Н Витебск)

УШЛИ: Сантос (П Васко да Гама из аренды), Жамалетдинов (Н Урал), Чалов (Н Брайтон, Челси)

Баланс: -

5. ЛОКОМОТИВ - 34 очка

Главный тренер: Юрий Семин

ПРИШЛИ: Галаджан (Н, Оренбург из аренды), Зиньковский (Н Крылья Советов), Ингасон (З ПАОК), Азиз (З Фенербахче), Антон (З Ганновер)

УШЛИ: Смолов (Н Эспаньол), Галаджан (Н Ротор), Миранчук Ал. (П Ювентус, Манчестер Юнайтед), Эдер (Н Бешикташ)

Баланс: -

6. АРСЕНАЛ - 25 очков

Главный тренер: Игорь Черевченко

ПРИШЛИ: Корян (П Химки), Минаев (Н Авангард), Громыко (П Шахтер), Ковалев (П Шахтер)

УШЛИ: Володько (П Ротор)

Баланс: -

7. УФА - 25 очков

Главный тренер: Вадим Евсеев

ПРИШЛИ: Гаджимурадов (П СКА-Хабаровск), Суханов (П Калуга)

УШЛИ: Фомин (П Зенит)

Баланс: -

8. ДИНАМО - 24 очка

Главный тренер: Кирилл Новиков

ПРИШЛИ: Скопинцев (П Краснодар - 4,3 млн евро), Оршич (П Динамо), Незгода (Н Легия), Боженик (Н Жилина)

УШЛИ: Шейдаев (Н Без клуба), Жоаозинью (П Без клуба), Кардозу (Н Без клуба)

Баланс: - 4 300 000 млн

9. УРАЛ - 24 очка

Главный тренер: Дмитрий Парфенов

ПРИШЛИ: Золотов (З Витебск), Жамалетдинов (Н ЦСКА), Алиев (Н Луч), Калмыков (Н Армавир), Вилюш (З Ростов), Леонтьев (П Чайка), Камилов (П СКА-Хабаровск)

УШЛИ: Ильин (Н Ахмат), Бевеев (З КАМАЗ), Серченков (П Ротор)

Баланс: -

10. СПАРТАК - 22 очка

Главный тренер: Доменико Тедеско

ПРИШЛИ: Роша (Н Крузейро из аренды), Фернандо (П Бэйцзин Гоань из аренды), Зиньковский (Н Крылья Советов), Борре (Н Ривер Плейт)

УШЛИ: Роша (Н Фламенго в аренду), Гулиев (П Ростов), Айртон (З без клуба), Ананидзе (П Денизлиспор)

Баланс: -

11. ТАМБОВ – 21 очко

Главный тренер: Тимур Шипшев

ПРИШЛИ: Федчук (Н Авангард), Шляков (З СКА-Хабаровск), Клещенко (З Енисей), Полярус (П Химки), Трошечкин (П Химки).

УШЛИ: Аппаев (Н свободный агент), Мухаммед (П свободный агент), Осипенко (З Ростов - 0,5 млн евро), Олабиран (П Динамо), Таказов (З Ротор), Кленкин (П Без клуба), Кулик (П Чайка)

Баланс: + 500 000

12. АХМАТ - 19 очков

Главный тренер: Игорь Шалимов

ПРИШЛИ: Ильин (Н Урал), Алиев (Н Луч), Ненахов (З Ротор)

УШЛИ: -

Баланс: -

13. РУБИН - 19 очков

Главный тренер: Леонид Слуцкий

ПРИШЛИ: Бакаев (П Спартак-2), Макаров (П Нефтехимик 0,3 млн евро), Игнатьев (Н Краснодар - 7 млн евро), Самошников (П Торпедо), Тарасов (П свободный агент), Намли (П Краснодар), Шатов (П Зенит), Хонда (П свободный агент), Соболев (Н Крылья Советов), Мусаев (П Зенит)

УШЛИ: Кьяртанссон (Н Ростов из аренды), Сорокин (З Краснодар из аренды)

Баланс: -7 300 000

14. ОРЕНБУРГ - 19 очков

Главный тренер: Константин Емельянов

ПРИШЛИ: Силла (Н Гент), Куат (П Кайрат), Полярус (П Химки)

УШЛИ: Галаджан (Н Локомотив из аренды)

Баланс: -

15. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 18 очков

Главный тренер: Миодраг Божович

ПРИШЛИ: Камилов (П СКА-Хабаровск)

УШЛИ: Соболев (Н ЦСКА, Рубин), Зиньковский (Н Краснодар, Спартак, Локомотив)

Баланс: -

16. СОЧИ - 15 очков

Главный тренер: Владимир Федотов

ПРИШЛИ: Мак (П Зенит), Полярус (П Химки)

УШЛИ: Кудряшов (З Антальяспор)

Баланс: -