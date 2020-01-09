2020-01-09T13:34:00+03:00
Спорт

"Папа-папа!". Жена Овечкина показала милое видео, как ее сын болеет за отца, смотря телевизор

Болельщики восхитились милыми кадрами [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Вашингтон" Александра Овечкина проиграл, хотя за него болел маленький сын."Вашингтон" Александра Овечкина проиграл, хотя за него болел маленький сын.Фото: REUTERS
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Маленькому сыну Александра Овечкина - всего полтора года. Однако он уже легко узнает своего отца, многолетнего лидера клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", по телевизору. В "сториз" личного Инстаграма жена хоккеиста, Анастасия Шубская, выложила милое видео.

На этих кадрах - сын Овечкин следит за тем, как его отец играет на площадке. И он тычет пальцем в экран, говоря "Папа-папа!". Болельщики делают перепосты этого видео, умиляяюсь кадрам семейной хроники Овечкиных.

Поддержка сына издалека не смогла помочь Александру. В той игре, за которой следил Овечкин-младший, "Вашингтон" проиграл "Филадельфии" со счетом 2:3. У Александра не вышло отметиться результативными действиями на льду.

В нынешнем сезоне "Кэпиталз" лидируют в Восточной конференции - после 45 матчей у них 65 очков.

bardownbardown
Сын Овечкина болеет за папу, смотря ТВ
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ИСТОЧНИК KP.RU

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