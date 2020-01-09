Всемирный банк про мировую экономику-2020: было совсем плохо, а теперь будет просто плохо

Всемирный банк опубликовал очередной свой прогноз о перспективах мировой экономики. Перспективы, судя по докладу, вяленькие. Ничего особо хорошего не ждет, в ближайшем году все останется примерно как есть.

Небольшого ускорения мирового экономического роста эксперты ВБ все же ждут — в связи с «постепенным восстановлением инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году». Но это «небольшое» ускорение — практически в рамках статистической погрешности, с 2,4% в 2019 году до 2,5% в 2020-м.

Для стран с развитыми экономиками прогноз почти что печальный: ВБ ждет там замедления роста до 1,4%. Это замедление касается и США, и еврозоны.

Вялая прибавка ожидается за счет развивающихся стран. Но у кого-то будет хорошо, а у кого-то совсем нет — из этого и сложится среднеарифметический рост.

Россия — среди стран, где Всемирный банк ожидает хоть и дохленького, но роста. До 1,6% с ожидающихся в 2019 году совсем слабеньких 1,2%. Это ниже среднемировых темпов, хуже чем у Китая и США, но получше, чем в еврозоне. Как говорится, хоть что-то.

При всем при этом прогноз Всемирного банка полон оговорок про то, что мир нестабилен, политические риски велики — и все может оказаться хуже, чем прогнозируется сейчас. Из нехороших для России моментов — аналитики ВБ ожидают снижения цен на нефть в 2020 году на 5,4%.