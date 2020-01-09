2020-01-09T14:47:18+03:00
Спорт

Из Бутырки — на Мальдивы: где отдыхали футболисты на Новый год

"КП" рассказывает о "бонусном" отдыхе игроков Премьер-Лиги в сезоне
Сергей КИРИЛЛОВ
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Павел Мамаев вместе с женой Аланой отправился на Мальдивы.Павел Мамаев вместе с женой Аланой отправился на Мальдивы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Календарь чемпионата России по футболу, который вот уже несколько лет проходит по системе «осень — весна», устроен парадоксально. Основной отпуск футболисты имеют в середине первенства, которое с 10 декабря до конца февраля прерывается на зимние каникулы. Это то самое время, когда игроки наконец-то могут расслабиться и потратить свои миллионы.

Если посмотреть Инстаграм наших звезд в бутсах, то самыми популярными местами их отдыха являются Мальдивы, Бали и Арабские Эмираты.

Мамаев — Мальдивы

Павел Мамаев прошлый год встречал в Бутырке, и тогда еще не было понятно, сколько ему придется играть в футбол на тюремном дворе. Но осенью он вышел на свободу и вскоре подписал контракт с клубом «Ростов». Правда, играть ему сразу не разрешили и, потренировавшись с новой командой, полузащитник в декабре вместе с женой Аланой отправился на Мальдивы. Собственно она и выставила все эти фото в Инстаграм.

А потом, как по этапу из СИЗО в колонию, Мамаев уже с Мальдив отправился в Дубай, где жил в пятизвездочном отеле Madinat Jumeirah

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Мамаев уже с Мальдив отправился в Дубай
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Как говориться, почувствуйте разницу.

Кокорин фотографирует

А где же в это время был закадычный друг Мамаева Александр Кокорин? На снимках Аланы Мамаевой нет. А в Инстаграм гражданской жены Кокорина Дарьи Валитовой есть только ее фото с их дочкой. Но кто же делал эти снимки? Похоже, что по другую сторону объектива находится никто иной как сам футболист.

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Похоже, что по другую сторону объектива находится никто иной как сам футболист.
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Но самое интересное, что время и места отдыха Мамаева и Кокорина очень похожи. То берег океана, то пустыня Аравийского полуострова. Словом, ребята пока шифруются и вместе на людях стараются не показываться.

Кстати, адвокат Кокорина Татьяна Стукалова еще раньше говорила, что никаких ограничений с поездками заграницу у футболистов, вышедших по УДО, не будет.

- У нас ограничить в чем-либо людей может только суд. Или это должно быть какое-то постановление следственного органа в рамках уголовного дела. В целом эта судимость на них остается как формальность? За это время они должны себя очень хорошо вести. Иначе, если при непогашенной судимости человеком совершается какое-либо другое правонарушение, это все усугубляет.

Но, надеемся, теперь друзья-драчуны будут думать только о футболе. Скоро они отправятся на сборы со своими командами. А встретится на поле Кокорин и Мамаев могут только в последнем туре чемпионата России, когда 17 мая будут играть «Ростов» и «Зенит».

КАК ДРУГИЕ

Кстати, там же в Дубай Мамаев и Кокорин вполне могли встретится с самыми дорогими российскими футболистами братьями Миранчуками. (Когда-то «самым дорогим» был сам Кокорин).

miranchukmiranchuk
Hot Boyz
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Отдыхал в с женой в Дубае и «Футбольный джентельмен года» Юрий Жирков. Правда, смокинг от «КП» ему не понадобился. Юрий читал книжки на пляже.

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Отдыхал в с женой в Дубае и Футбольный джентельмен года Юрий Жирков.
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Парус... и мы с тобою влюблены ... @yuryzhirkov
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А вот еще один форвард сборной России и «Локомотива» Федор Смолов буквально всплыл на Карибах.

smolovfedor_10smolovfedor_10
Gang gang #ooooweeee
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ИСТОЧНИК KP.RU

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