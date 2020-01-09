Из Бутырки — на Мальдивы: где отдыхали футболисты на Новый год
Календарь чемпионата России по футболу, который вот уже несколько лет проходит по системе «осень — весна», устроен парадоксально. Основной отпуск футболисты имеют в середине первенства, которое с 10 декабря до конца февраля прерывается на зимние каникулы. Это то самое время, когда игроки наконец-то могут расслабиться и потратить свои миллионы.
Если посмотреть Инстаграм наших звезд в бутсах, то самыми популярными местами их отдыха являются Мальдивы, Бали и Арабские Эмираты.
Мамаев — Мальдивы
Павел Мамаев прошлый год встречал в Бутырке, и тогда еще не было понятно, сколько ему придется играть в футбол на тюремном дворе. Но осенью он вышел на свободу и вскоре подписал контракт с клубом «Ростов». Правда, играть ему сразу не разрешили и, потренировавшись с новой командой, полузащитник в декабре вместе с женой Аланой отправился на Мальдивы. Собственно она и выставила все эти фото в Инстаграм.
А потом, как по этапу из СИЗО в колонию, Мамаев уже с Мальдив отправился в Дубай, где жил в пятизвездочном отеле Madinat Jumeirah
Как говориться, почувствуйте разницу.
Кокорин фотографирует
А где же в это время был закадычный друг Мамаева Александр Кокорин? На снимках Аланы Мамаевой нет. А в Инстаграм гражданской жены Кокорина Дарьи Валитовой есть только ее фото с их дочкой. Но кто же делал эти снимки? Похоже, что по другую сторону объектива находится никто иной как сам футболист.
Но самое интересное, что время и места отдыха Мамаева и Кокорина очень похожи. То берег океана, то пустыня Аравийского полуострова. Словом, ребята пока шифруются и вместе на людях стараются не показываться.
Кстати, адвокат Кокорина Татьяна Стукалова еще раньше говорила, что никаких ограничений с поездками заграницу у футболистов, вышедших по УДО, не будет.
- У нас ограничить в чем-либо людей может только суд. Или это должно быть какое-то постановление следственного органа в рамках уголовного дела. В целом эта судимость на них остается как формальность? За это время они должны себя очень хорошо вести. Иначе, если при непогашенной судимости человеком совершается какое-либо другое правонарушение, это все усугубляет.
Но, надеемся, теперь друзья-драчуны будут думать только о футболе. Скоро они отправятся на сборы со своими командами. А встретится на поле Кокорин и Мамаев могут только в последнем туре чемпионата России, когда 17 мая будут играть «Ростов» и «Зенит».
КАК ДРУГИЕ
Кстати, там же в Дубай Мамаев и Кокорин вполне могли встретится с самыми дорогими российскими футболистами братьями Миранчуками. (Когда-то «самым дорогим» был сам Кокорин).
Отдыхал в с женой в Дубае и «Футбольный джентельмен года» Юрий Жирков. Правда, смокинг от «КП» ему не понадобился. Юрий читал книжки на пляже.
А вот еще один форвард сборной России и «Локомотива» Федор Смолов буквально всплыл на Карибах.
ИСТОЧНИК KP.RU