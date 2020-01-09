Из Бутырки — на Мальдивы: где отдыхали футболисты на Новый год

Календарь чемпионата России по футболу, который вот уже несколько лет проходит по системе «осень — весна», устроен парадоксально. Основной отпуск футболисты имеют в середине первенства, которое с 10 декабря до конца февраля прерывается на зимние каникулы. Это то самое время, когда игроки наконец-то могут расслабиться и потратить свои миллионы.

Если посмотреть Инстаграм наших звезд в бутсах, то самыми популярными местами их отдыха являются Мальдивы, Бали и Арабские Эмираты.

Мамаев — Мальдивы

Павел Мамаев прошлый год встречал в Бутырке, и тогда еще не было понятно, сколько ему придется играть в футбол на тюремном дворе. Но осенью он вышел на свободу и вскоре подписал контракт с клубом «Ростов». Правда, играть ему сразу не разрешили и, потренировавшись с новой командой, полузащитник в декабре вместе с женой Аланой отправился на Мальдивы. Собственно она и выставила все эти фото в Инстаграм.

А потом, как по этапу из СИЗО в колонию, Мамаев уже с Мальдив отправился в Дубай, где жил в пятизвездочном отеле Madinat Jumeirah

alana_mamaeva Мамаев уже с Мальдив отправился в Дубай

Как говориться, почувствуйте разницу.

Кокорин фотографирует

А где же в это время был закадычный друг Мамаева Александр Кокорин? На снимках Аланы Мамаевой нет. А в Инстаграм гражданской жены Кокорина Дарьи Валитовой есть только ее фото с их дочкой. Но кто же делал эти снимки? Похоже, что по другую сторону объектива находится никто иной как сам футболист.

dariavalitova Похоже, что по другую сторону объектива находится никто иной как сам футболист.

Но самое интересное, что время и места отдыха Мамаева и Кокорина очень похожи. То берег океана, то пустыня Аравийского полуострова. Словом, ребята пока шифруются и вместе на людях стараются не показываться.

Кстати, адвокат Кокорина Татьяна Стукалова еще раньше говорила, что никаких ограничений с поездками заграницу у футболистов, вышедших по УДО, не будет.

- У нас ограничить в чем-либо людей может только суд. Или это должно быть какое-то постановление следственного органа в рамках уголовного дела. В целом эта судимость на них остается как формальность? За это время они должны себя очень хорошо вести. Иначе, если при непогашенной судимости человеком совершается какое-либо другое правонарушение, это все усугубляет.

Но, надеемся, теперь друзья-драчуны будут думать только о футболе. Скоро они отправятся на сборы со своими командами. А встретится на поле Кокорин и Мамаев могут только в последнем туре чемпионата России, когда 17 мая будут играть «Ростов» и «Зенит».

КАК ДРУГИЕ

Кстати, там же в Дубай Мамаев и Кокорин вполне могли встретится с самыми дорогими российскими футболистами братьями Миранчуками. (Когда-то «самым дорогим» был сам Кокорин).

miranchuk Hot Boyz

Отдыхал в с женой в Дубае и «Футбольный джентельмен года» Юрий Жирков. Правда, смокинг от «КП» ему не понадобился. Юрий читал книжки на пляже.

yuryzhirkov Отдыхал в с женой в Дубае и Футбольный джентельмен года Юрий Жирков.

innazhirkova Парус... и мы с тобою влюблены ... @yuryzhirkov

А вот еще один форвард сборной России и «Локомотива» Федор Смолов буквально всплыл на Карибах.