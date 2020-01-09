Почему в новогоднем кинопрокате новый фильм «Холоп» победил пришельцев и декабристов

Гриша - мажор, который ведет себя безобразно: пьянки, наркотики, хамство. Он носится на своей роскошной машине по Москве, ежедневно нарушая все правила - не боится никого и ничего, в том числе полиции: уверен, что папа его отмажет. (Всякий, кто регулярно читает «Комсомольскую правду», знает, что таких мажоров полным-полно и в реальности - мы уже и сами немного устали описывать их похождения). Гришин папа-олигарх, между тем, в отчаянии. И тут его знакомят со слегка чокнутым психологом, который придумывает безумный план: выстроить деревню образца 1860 года, переместить туда спящего Гришу, а потом заставить его поверить, что он перенесся в прошлое. Теперь он - крепостной, ходит в онучах и дырявой рубахе, и быдлом считают его самого.

Вот этот сюжет и привлек в новогодние праздники в кино более семи миллионов зрителей. «Холоп» за 15 дней проката собрал почти два миллиарда рублей. А у двух других «новогодних» фильмов, которые стоили куда дороже и рекламировались на телевидении активнее - «Вторжения» и «Союза спасения» - дела обстоят совсем не так впечатляюще: у первого в копилке 727 миллионов рублей, у второго 564.

Афиша фильма "Вторжение".

Почему «Холопу» удалось победить и фантастический фильм о пришельцах, и красивую драму о декабристах, мы спросили Александра Нечаева, главного редактора журнала «Бюллетень кинопрокатчика».

«Холоп» за 15 дней проката собрал почти два миллиарда рублей

- Я бы не сказал, что это неожиданность. Уже в тот момент, когда «Холопа» показали владельцам кинотеатров и журналистам, стало ясно: перед нами огромный хит. Вопрос был только в том, насколько велика окажется его популярность. И «Холоп» превзошел ожидания большинства аналитиков. Сюжет - герой попадает в прошлое, пусть и искусственно сконструированное - напоминает сюжет суперхита трехлетней давности «Последний богатырь». А еще он чем-то напоминает сюжет фильма «Иван Васильевич меняет профессию», горячо любимого всеми поколениями. И авторы подчеркнули этот момент: в трейлере «Холопа» звучала песня «Вдруг, как в сказке, хлопнула дверь». В главной роли снялся любимец девушек и женщин Милош Бикович… И еще, как обычно и бывает в кино, победил фильм с самой универсальной концепцией. То есть картина, которая пришлась по душе наибольшему количеству сегментов аудитории. Если предельно огрублять, их три: молодежь до 25 лет, люди в возрасте от 25 до 45, и от 45 и выше. «Холоп», как почти все российские комедии, изначально целился в молодежь. Но оказалось, что комедия про путешествие в прошлое, совмещенная с «романом перевоспитания», нравится и более взрослым людям. Это легкое кино, которое в новогодние праздники устроило всех.

Кадр из комедии "Холоп".

У «Вторжения» в прокате все хорошо - оно идет ровно в рамках ожиданий. У него на финише будут такие же сборы, как у предыдущего фильма Федора Бондарчука «Притяжение». Это сиквел, который не улучит, но и не ухудшит результаты оригинала. Что касается «Союза спасения», можно говорить, что мы наглядно увидели смену эпох. Очень много лет люди с большого телевидения думали: «Что бы мы ни сделали, народ пойдет на наш фильм». Они подключали все рекламные мощности своего канала, заручались поддержкой прокатчиков, получали прекрасную роспись сеансов - и народ действительно шел, пусть даже картина была по сути сокращенной версией телесериала, как «Турецкий гамбит» или «Адмирал». И вдруг все это резко перестало пользоваться спросом самой «киноходящей» части аудитории. Нельзя сказать, что «Союз спасения» как-то страшно провалился. Да, провалился, конечно - они соберут около 700 миллионов рублей, окажутся в минусе, - но видали мы в прокате катастрофы и посерьезнее. Смена вех - в том, что продюсеры, делавшие «Союз спасения», явно мыслят категориями вчерашнего дня. У «Холопа» и «Союза» на старте было примерно одинаковое количество сеансов, а рекламная поддержка у «Союза» была посерьезнее. Но люди пришли в кинотеатры - и «Холоп» им оказался интереснее. У фильма было безупречное «сарафанное радио» - люди обсуждали этот фильм и в частных беседах, и в интернете, хвалили его. «Союз спасения» сарафан похоронил. Тут можно задуматься о том, что анахроничная, тяжеловесная эстетика «Союза спасения» больше не работает. И о том, что власть телевизора кончилась - для огромного количества людей он перестал быть эстетическим и идеологическим камертоном. Телевизор больше не делает звезд - звезды для молодой аудитории появляются на YouTube. В общем, для кинопроизводителей это повод серьезно задуматься.

Результаты «новогодней битвы»

1. «Холоп». В прокате с 26 декабря. Общие сборы - 1,924 млрд. руб.

2. «Вторжение». В прокате с 1 января. 727 млн. руб.

3. «Союз спасения». В прокате с 26 декабря. 564 млн. руб.

4. «Иван Царевич и Серый волк». В прокате с 26 декабря. 452 млн. руб.

5. «Фиксики против кработов». В прокате с 21 декабря. 344 млн. руб.