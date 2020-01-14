2020-01-14T16:42:00+03:00
Общество

В России будут варить пиво на энергии солнца и ветра

Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev уже перевела на «зеленую энергию» свои заводы в Мексике, Великобритании, Австралии, США, Индии и Китае
Анна ГЛАДКИХ
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На бутылках с пивом, которые произведены на энергии солнца и ветра будет соответствующая маркировкаНа бутылках с пивом, которые произведены на энергии солнца и ветра будет соответствующая маркировкаФото: Олег УКЛАДОВ
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Соглашение о переходе на возобновляемые источники энергии пивоваренных предприятий в российских городах Клин и Омск было подписано минувшим летом в рамках ПМЭФ-2019.

Согласно документу производитель AB InBev Efes будет сотрудничать с компаниями Enel, Fortum, «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и «Хевел», которые обеспечат заводы солнечной и ветряной энергией. Переход на возобновляемые источники энергии российские заводы компании планировали совершить до конца 2019 года, значит пенный напиток, полученный на энергии солнца уже скоро можно будет встретить в продуктовых магазинах страны.

На бутылках с пивом, которые произведены на энергии солнца и ветра будет соответствующая маркировка. Это значит, что при производстве продукта в атмосферу не выделялись парниковые газы.

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