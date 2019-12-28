2019-12-28T07:38:34+03:00
Спорт

"Манчестер Сити" проиграл 2:3 "Вулверхэмптону", ведя по ходу матча 2:0

Почти весь поединок команда Пепа Гвардиолы провела в меньшинстве
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Вулверхэмптон" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:2."Вулверхэмптон" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:2.Фото: REUTERS
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В чемпионате Англии по футболу в последней игре 19 тура "Вулверхэмптон" выиграл со счетом 3:2 у "Манчестер Сити". При этом, выигрыш дался благодаря характеру - по ходу встречу более именитые гости выигрывали со счетом 2:0 у хозяев.

"Манчестер Сити" уже на 12-й минуте матча остался в меньшинстве. Бразильский вратарь клуба Эдерсон получил красную карточку за фол вне пределов штрафной площади. Спустя 11 минут в ворота хозяев назначили пенальти.

Рахим Стерлинг не смог забить, но судья усмотрел нарушение у соперников, которые раньше времени вбежали в штрафную. Повторный удар тоже оказался неточным, но на добивании форвард "Сити" был точен - 1:0.

На 50-й минуте Стерлинг забил второй мяч в этой игре и казалось, что все - победа "Манчестер Сити" близка. Однако же на 55-й минуте Адама Траоре отыграл один мяч. На 82-й Рауль Хименес сделал и вовсе счет равным - 2:2. И на 90-й Мэтт Доэрти забил победный гол, принеся победу "Вулверхэмптону" со счетом 3:2.

После этого поражения "Вулверхэмптон" находится на 5 месте в турнирной таблице АПЛ - 30 очков в 19 играх. "Манчестер Сити" - третий с 38 баллами в 19 играх. В лидерах же - "Ливерпуль", набравший 52 очка в 18 встречах сезона.

Следующая игра у "горожан" - 29 декабря. Они сыграют дома против "Шеффилд Юнайтед". А "Вулверхэмптон" поедет в гости к "Ливерпулю".

ИСТОЧНИК KP.RU

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