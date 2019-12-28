Премьера трейлера фильма «Калашников»: Как создавался автомат №1

Михаил Калашников известен во всем мире как создатель легендарного автомата АК-47. Это самое распространенное стрелковое оружие в мире, его используют армии 50 стран, он даже изображен на некоторых гербах. Действие картины Константина Буслова охватывает период с детства Калашникова до получения им в 1949 году Сталинской премии за свой автомат. Там будет и рассказ об изобретении АК-47, и личная история оружейника - его знакомства, свадьбы и первых лет жизни с будущей супругой Екатериной Моисеевой, с которой он прожил больше 30 лет до ее смерти в 1977 году. Кстати, его дочь Елена Калашникова принимала в создании фильма непосредственное участие.

Фильм выйдет в прокат в феврале 2020 года

Одним из авторов сценария картины стал Сергей Бодров, который говорит:

- Михаил Калашников - танкист, получивший в первые месяцы войны тяжелое ранение. Оружия не хватает. Его, как солдата - а он старший сержант - зло берет: почему у немцев есть автоматы, а у нас нет?.. А даже если есть, то там что-то заклинивает… Он понял, что хочет сделать автомат для солдат. И решил, что справится с этой задачей быстро. Но оказалось, что быстро ничего не получается. Практически семь лет - с 1941 по 1948 - он работал над своим автоматом. Ну а потом началась легенда.

Появись такое оружие у нас в 1941-м — война бы закончилась гораздо раньше

Главную роль в фильме сыграл один из лучших молодых актеров России Юра Борисов (он известен по фильму «Бык», ставшему триумфатором последнего «Кинотавра», вот-вот в прокат выйдет «Вторжение» Федора Бондарчука, где он снялся в одной из центральных ролей). Борисов рассказывает:

- Когда изучаешь жизненный путь человека по его мемуарам, отредактированным его же дочерью, довольно очевидно, что такой источник - только часть правды. Я с огромным любопытством погружался в его жизнь, искал, помимо официальных, альтернативные источники. Он был сложным, полным комплексов и рефлексий. Вот, например, интересная подробность - он был настолько худым, что, фотографируясь на паспорт, подложил за щеки орехи, чтобы казаться посолиднее. О нем много есть различных мнений, в том числе и негативных: кто-то ему просто завидовал, у кого-то были причины его не любить. Понятно, что он не был святым, он был сложным, как и Юрий Гагарин, и другие, официально назначенные великими сынами СССР. И мне хотелось сыграть Калашникова сложным.

Главную роль в фильме сыграл один из лучших молодых актеров России Юра Борисов

Говорят, одна мысль никогда не оставляла Калашникова в покое: «Появись такое оружие у нас в 1941-м — война бы закончилась гораздо раньше и многие из наших парней остались бы живы». Но автомат появился позже, и конструктору пришлось преодолеть немало сложностей на пути к признанию. «Наш фильм - про человека, который, несмотря на отсутствие образования, наличие раскулаченных родственников и множество комплексов, преодолевал все препятствия, шел к своей цели и добился ее», - говорит Бодров. - «Наверное, судьба Калашникова может мотивировать многих не опускать руки».

В картине также снялись Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев, Валерий Баринов, Дмитрий Куличков. В прокат фильм выйдет накануне Дня защитника Отечества - 20.02.2020.