Снег выпал 15 января: Малый ледниковый период на Земле закончился только при Пушкине

Все чаще сейчас, удивляясь аномально бесснежной зиме, декабрьским ливням, народ цитирует строчки из пятой главы «Евгения Онегина».

В тот год осенняя погода

Стояла долго на дворе.

Зимы ждала, ждала природа,

Снег выпал только в январе

На третье в ночь…

По новому стилю – в ночь на 15 января! Представляете? Первый снег - лишь после Старого нового года. Впрочем, этот странный праздник в России стали отмечать после 1918- го, когда большевики отменили юлианский календарь и ввели григорианский, по которому просвещенная Европа жила аж с 1582 года.

КОГДА ОСЕННЯЯ ПОГОДА СТОЯЛА ДОЛГО НА ДВОРЕ?

Важно отметить: зима тогда сразу пришла всерьез и надолго, покрыв все белым ковром.

…Проснувшись рано,

В окно увидела Татьяна

Поутру побелевший двор,

Куртины, кровли и забор,

На стеклах легкие узоры,

Деревья в зимнем серебре,

Сорок веселых на дворе

И мягко устланные горы

Зимы блистательным ковром.

Все ярко, все бело кругом.

На самом ли деле так поздно пришла зима, как это описано у Пушкина? И если да, какой это был год? Или эти строки – всего лишь поэтическая фантазия Александра Сергеевича?

Паники по поводу запоздавшей зимы, как теперь, во времена Пушкина никто не поднималФото: Владимир ВОРСОБИН

Вопрос отнюдь не праздный.

«Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю», - утверждал сам поэт.

Отталкиваясь от этой фразы, известный литературовед Юрий Лотман произвел ряд вычислений и выстроил хронологию «Евгения Онегина». По ней действие пятой главы происходит в январе 1821 года.

«Реальная погода в тот год не совпадала с пушкинским описанием, - заявил профессор Лотман. - Снег выпал исключительно рано. 28 сентября 1820 г. Карамзин писал Дмитриеву из Царского Села: «Выпал снег». Правда, снег лежал недолго; 14 октября 1820 г. Н.И.Тургенев сообщал брату Сергею в Константинополь из Петербурга: «Мы живем между дождем и грязью, в физическом и нравственном смысле.»

Вот те на! Выходит, поэт все придумал и мы напрасно цитируем его строчки про снег, выпавший только в середине календарной зимы?

На мой взгляд, это Лотман слишком прямолинейно воспринял поэтические намеки на даты и числа.

Обратимся к надежному независимому источнику. «Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы» Е. Борисенкова и В. Пасецкого. Издана в 1988 г. Авторы, геофизик и историк, доктора наук, изучив более тысячи русских летописей, массу других отечественных и зарубежных документов, метеорологических записей, восстановили, буквально по годам, подробную хронику стихийных бедствий. Но главная их задача - история климата. Ведь «в литературе, особенно популярной, появляется много сообщений о необычности современного климата, его экстремальности, которая якобы никогда ранее не наблюдалась, и о том, что все это связано с расширившимися масштабами человеческой деятельности. Между тем рассмотрение современного климата в историческом плане дает основания для более умеренной оценки происходящих событий.»

Написано более 30 лет назад. Но сегодня звучит еще более актуально. Ведь спекуляций вокруг погодных аномалий только прибавилось. Во всяком случае, про глобальное потепление три десятка лет назад шумихи не было.

Аномальную осеннюю погоду вплоть до самого Нового года - 2020 некоторые тоже пытаются «пришить» глобальному потеплениюФото: Михаил ФРОЛОВ

И НАВОДНЕНИЕ В ПРИДАЧУ

Вот строчка из «Тысячелетней летописи необычайных явлений природы»:

«Зима 1824/25 г. на северо-запад пришла необычайно поздно. Пушкин, живший в ссылке в Михайловском, весьма образно изобразил это природное явление в пятой главе «Евгения Онегина»: «Снег выпал только в январе…»

Пятую главу, кстати, Пушкин начал писать 5 января 1826 г. Спустя год после прихода необычайно поздней зимы, свидетелем чего он был. Так что Александр Сергеевич не обманул с климатическим феноменом.

Той удивительно поздней зиме предшествовало еще одно необычайное природное явление, также зафиксированное Пушкиным и Летописью докторов наук Е. Борисенкова и В. Пасецкого. Петербургское наводнение 7 (19) ноября 1824 года. Самое значительное и разрушительное за всю историю Северной столицы.

Вода тогда поднялась на 4,21 метра. «В Петербурге погибло, по одним данным, 208, по другим - 569 человек. Было разрушено 462 дома, 3681 дом получил повреждения. В магазинах подмокло и пришло в негодность 900 тыс. пудов муки на 248 460 руб. Погибло 3600 голов скота. Общий ущерб от наводнения составил около 20 млн руб. ассигнациями.»

А вот что писал Пушкин в поэме «Медный всадник»:

Ужасный день!

Нева всю ночь

Рвалася к морю против бури,

Не одолев их буйной дури...

И спорить стало ей невмочь…

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ

У двух этих климатических феноменов на северо-западе России, разделенных двумя месяцами затянувшейся осенней погоды, было нечто общее. Глобальное.

Завершалась первая четверть XIX века. А вместе с ней - Малый ледниковый период, царивший на Земле с XIV века. Его вызвали, по мнению ученых, замедление теплого течения Гольфстрим, минимальная солнечная активность, сильные извержения вулканов…

Все чаще сейчас, удивляясь аномально бесснежной зиме, декабрьским ливням, народ цитирует строчки из пятой главы «Евгения Онегина»Фото: Александр ГЛУЗ

«Хотя во второй четверти XIX в., судя по инструментальный данным, наметился переход от Малого ледникового периода к общему постепенному потеплению в северном полушарии, число особо опасных природных явлений, а вместе с ними и тяжелых голодных лет не только не уменьшилось, а, напротив, возросло, - пишут Е. Борисенков и В. Пасецкий. - Всего в исторических источниках за первую половину XIX в. отмечено 35 засух. 25 раз обильные дожди вредили посевам и травам. 23 возврата холодов в конце весны - начале лета и 21 ранний мороз не только в конце, а порой и в середине лета. За полстолетия Россия и Западная Европа пережили 31 холодную, 8 умеренных и 11 мягких зим. Во второй половине XIX в. все явственнее ощущается постепенное потепление климата в северном полушарии. Прежде всего это было замечено в Арктике, ледовитость морей которой заметно уменьшилась, что позволило возобновить плавание к устьям Оби, Енисея и Лены и совершить первое сквозное плавание Северным морским путем в 1878/79 г. Число морозных дней во второй половине XIX в. уменьшилось в 2 раза по сравнению с предыдущим полустолетием. Это отнюдь не означало, что резко уменьшилось проявление необычных природных явлений. Начальный этап современного потепления не избежал ни чрезвычайных холодов, ни повышенной увлажненности, сильных засух.»

Да уж, тяжело жить в эпоху перемен. В том числе и климатических.

Выходит, «солнце русской поэзии» не просто образно описал очень поздний приход зимы в 1825 году, но и зафиксировал в своем романе исторический переход от Малого ледникового периода к всеобщему потеплению, которое идет на Земле до сих пор.

С недавних пор его называют Глобальным. Впрочем, вокруг этого термина среди политиков, климатологов и других заинтересованных лиц кипят не менее глобальные страсти. На самом ли деле нынешнее потепление спровоцировано деятельностью человека? Или это обычное природное явление? В истории нашей планеты всегда чередовались периоды потеплений и похолоданий. Главный противник – президент США Дональд Трамп. Он публично называет глобальное потепление глобальной мистификацией, дорогостоящей подделкой, дорогущей ерундой. И демонстративно вышел из Парижского договора по климату, чтобы не платить миллиарды долларов в общую копилку для борьбы с повышением температуры на Земле.

Аномальную осеннюю погоду вплоть до самого Нового года - 2020 некоторые тоже пытаются «пришить» глобальному потеплению, вызванному, дескать, промышленными выбросами.

Вспомним, однако, Пушкина: «Снег выпал только в январе».

Хотя промышленных выбросов в таких объемах, как сегодня, тогда не было. И про глобальное потепление никто не заикался. И, кстати, паники по поводу запоздавшей зимы, судя по роману «Евгений Онегин», никто не поднимал, как теперь.