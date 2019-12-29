Новогодние приключения звёзд: Буйнов встретил праздник за решеткой, а Шуфутинский наехал на Деда Мороза

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Но к счастью, эта поговорка сбывается далеко не всегда: 12 курьёзных месяцев было бы слишком!

Александр Буйнов

Артист признаётся: у него на каждое 31 декабря найдётся своя разудалая байка - он и на сцене зажигал под бой курантов, и застревал в дороге - то в поезде праздник встречал, то в самолете... Но самый невероятный случай приключился во время службы в армии.

- Загремел в тюрьму, точнее на гауптвахту, и это абсолютная правда, - рассказывает Александр Буйнов. - Я служил в ракетных войсках стратегического назначения под Барнаулом. На тот момент я уже был женат (речь о первой жене Людмиле Вдовиной. - Ред.), и Новый год, как настоящий мужчина, решил встретить с законной супругой. Но увольнительную мне никто не дал, и я ломанулся в самоволку. Поймали меня на поле - успел только крикнуть жене, которая шла мне навстречу: «С Новым годом, любимая!». Сам праздник я встречал уже в камере, куда меня отправили в качестве наказания...

Дмитрий Маликов

В начале 90-х сладкоголосого певца угораздило встретить новогоднюю ночь в ГАИ.

- Я на своей «девятке» торопился к друзьям, и на Садовом кольце у меня вдруг взял да и потек тосол, - вспоминает артист. - Остановился и думаю: «Что ж делать?!» До Нового года полчаса. Смотрю: напротив центральная ГАИ. Захожу, кругом тишина, лишь один молодой сержантик во всем здании. Он меня в шапке не узнал. «Ну что, брат, - говорит, - не повезло тебе. Ладно я-то на службе».

В начале 90-х Дмитрий Маликов встретил новогоднюю ночь в ГАИФото: Евгения ГУСЕВА

Мобильников тогда и в помине не было, такси не поймаешь - на улице ни души.

- Достал он бутылек, выпили, закусили, потом еще по одной, - продолжает певец. - Потом я наконец поймал попутку. Мы тогда с Наташей Ветлицкой встречались. Ох и устроила она мне! Не поверила, что машина сломалась. Приехал-то я «тепленький»...

Борис Моисеев

Задолго до злосчастного инсульта, лишившего артиста возможности выступать, он обожал подшутить над гостями частных вечеринок, куда его частенько приглашали.

- Однажды 31 декабря я пел у одного очень высокопоставленного лица, - делился как-то певец в интервью. - В полночь меня вместе со всеми позвали за праздничный стол. Все как раз пили шампанское с сожженными желаниями-записками. И тут я решил пошутить, с серьёзным лицом заявил: «А знаете, если в новогоднюю ночь бегать вокруг дома и выкрикивать свое заветное желание, то оно непременно сбудется. Чем больше кругов сделаете и чем громче кричать будете, тем больше шансов. Очень рабочая примета!». Сначала народ не верил: «Ты серьёзно?». - А то! У меня все мечты так сбылись!».

Что тут началось: все рванули, как сумасшедшие, такой крик стоял! «Хочу яхту, хочу виллу, хочу жениться на Дженнифер Лопес!». Кто-то и миллиард долларов пожелал. Я хохотал до слез. Слава Богу, меня не убили, когда поняли, что это шутка!

Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский однажды наехал на Деда МорозаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артист любит вспоминать свой переезд в Америку, который случился аккурат к праздникам.

- Мы отмечали наш первый новый год в Нью-Йорке, дети ещё были маленькие, - говорит Михаил Шуфутинский. - Позвал я домой, как полагается, Деда Мороза - он приехал на желтом такси, вышел с огромным алым мешком, зашёл в дом и давай сыновей развлекать. При этом по-английски он изъяснялся с жутким восточноевропейским акцентом. Сыну говорит: «Давай вставай на стульчик, прочти стишок». А дети наши по-другому воспитаны, сразу засмущались. Я возьми да и брякни жене по-русски : «Какой-то придурок этот Дед Мороз!». И тут он ко мне поворачивается и говорит тоже по-русски: «И вовсе я не придурок!». Оказалось тоже эмигрант, бывший актер. Мы с ним потом разговорились, выпили даже бутылку водки.

Наташа Королева

Знаменитость несколько лет назад должна была выступать в одном из столичных ресторанов.

– На сцене я должна была появиться в два часа ночи, - вспоминает Наташа Королева. - Поэтому бой курантов мы с семьей встретили дома, а потом спокойно отправились на площадку. Но проехать в новогоднюю ночь по Москве оказалось невозможно: из-за народных гуляний центр города полностью перекрыли - настоящая катастрофа! К своему выходу мы точно не успевали... Ничего не оставалось, как выскочить из машины и рвануть бегом. И тут, как манну небесную, мы увидели... тройку лошадей! «Кучеру» долго объяснять не пришлось: доехали с ветерком и вовремя!

Анита Цой

Аните Цой пришлось выступать в наряде покемонаФото: Михаил ФРОЛОВ

Певица, выступая в новогоднюю ночь на очередном корпоративе, оказалась в неловкой ситуации. И если бы не врождённое чувство юмора, шоу было бы безнадёжно испорчено.

- Однажды я со своими музыкантами забыла костюмы, и нам пришлось переодеваться в единственное, что было в гримерках - наряды покемонов, - говорит Анита Цой. - Они были такого страшного желтого цвета, просто вырви глаз! В итоге из этих костюмов у нас торчали одни мордахи. Но зрители, к счастью, ничего не поняли: они подумали, так и надо!