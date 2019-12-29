"Вот так Настенька из «Морозко»!": 71-летняя актриса Наталья Седых поразила внешним видом

Наталья Седых прославилась в один день после выхода на экраны знаменитой картины Александра Роу "Морозко". Будучи 15-летней девушкой она сыграла в фильме-сказке полюбившуюся миллионам телезрителей кроткую и тихую Настеньку. Ангельская внешность красавицы сводила с ума миллионы поклонников, а гениальный режиссер умолял гримеров накрасить красавицу таким образом, чтобы "она хотя бы на 16 лет выглядела".

Балерина и актриса Наталья Седых по сей день у многих ассоциируется с Настенькой из "Морозко". А ведь с момента выхода картины прошло 55 лет. Да и за плечами исполнительницы главной роли не только успех в известных фильмах. Бывшая прима-балерина Большого театра блистала на мировых сценах, исполняя ведущие партии. Сейчас ей 71 год, и она по-прежнему восхитительна.

В чем и смогли убедиться Андрей Малахов и гости программы "Привет, Андрей!". Когда Седых появилась в студии, зрители и гости ахнули: "Вот так Настенька из "Морозко!". Дело в том, что артистка повторила свой знаменитый образ из сказки. Она появилась на публике под руку с телеведущей Яной Кошкиной. Наталья была облачена в русский сарафан и красный платок, точь-в-точь такой, как носила Настенька. Наряд подчеркнул стройную фигуру Седых.

Наталья Седых повторила свой образ из знаменитого фильма. Фото: кадр программы "Привет, Андрей!"

"Обалдеть!", - не смог сдержаться Николай Басков. И тут же бросился целовать актрисе руки. "Что вы едите? Что вы пьете?", - не унимался Николай.

"Как вы потрясающе выглядите! Ну вообще, просто! Давайте поаплодируем любимой актрисе! Вообще, просто шок", - причитал исполнитель хита "Натуральный блондин". С "золотым голосом России" согласились Филипп Киркоров и другие знаменитости, которые, как оказалось, обожают знаменитую картину и тоже стали расспрашивать Наталью Евгеньевну, как ей удалось сохранить красоту. Но артистка свой секрет раскрывать не стала.

Напомним, Наталья Седых в свое время вышла замуж за композитора Виктора Лебедева. Того самого, который написал музыку к фильмам "Небесные ласточки", "Ищите женщину", "Гардемарины, вперед!", оперу "Волшебник изумрудного города" и многие другие произведения. Она прожила с ним десять лет и подарила сына Алексея. По некоторым данным, брак распался, так как после свадьбы пара все время жила в разных городах - Наталья Седых в Москве, а Виктор Лебедев - в Ленинграде. Дело в том, что Седых не могла оставить Большой театр. А у мужа в культурной столице были больная мать и сестра.

Сама актриса не раз рассказывала, что ее супруг был совершенно беспомощным в бытовом плане. И, по словам Натальи, не мог даже чайник на плиту поставить. А потом мужчина и вовсе увлекся другой. Седых как-то приехала к супругу без предупреждения. Мало того, что она обнаружила в квартире любовницу, так еще и поняла, что эту женщину и ее любимого связывают давние отношения. Лебедев оправдывался, просил прощения, но актриса была непреклонна.

Она тяжело перенесла предательство. Ее спасли работа и сын. В Большом театре Седых проработала до 1989 года. И почти сразу получила предложение от драматического театра "У Никитских ворот". Там Наталья играла с 1990 по 2006 год.