Тутберидзе везет на чемпионат Европы трех своих воспитанниц

В воскресенье на чемпионате России по фигурному катанию состоялся тренерский совет, который утвердил состав сборной России. Президент федерации Александр Горшков подчеркнул, что отбор прошел по спортивному принципу. В команду вошли все победители и призеры первенства страны. Напомним, что на ЧЕ у России максимальные квоты — по три спортсмена или пары в каждой дисциплине.

Отметим, что Евгения Медведева, которая сломала коньки и снялась с произвольной программы, не числится даже среди запасных.

Алена КосторнаяФото: Мария ЛЕНЦ

Из новых имен стоит назвать 16-летнего Артура Диниеляна, завоевавшего «серебро». Именно он «отцепил» от сборной Макара Игнатова, лидировавшего после короткой программы, но запоровшего произвольную. А вот Александр Самарин, наоборот, провалившись в короткой, смог запрыгнуть на пьедестал. Кстати, на чемпионат мира поедут только двое мужчин. Кто это будет, решиться позднее.

Дмитрий АлиевФото: Мария ЛЕНЦ

Состав команды:

Женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.

Запасные: Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник.

Спортивные пары: Александра Бойкова -- Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

Запасные: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Алина Пепелева - Роман Плешков, Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов.

Танцы на льду: Виктория Синицина -- Никита Кацалапов, Александра Степанова -- Иван Букин, Тиффани Загорски -- Джонатан Гурейро.

Запасные: Анабель Морозова -- Андрей Багин, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Софья Шевченко -- Игорь Еременко.

Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.

Результаты

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Итоги.

Женщины.1. Анна Щербакова – 261,87. 2. Алёна Косторная – 259,83. 3. Александра Трусова (все – Москва) – 226,34. 4. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 204,63. 5. Ксения Синицына – 202,96. 6. Анна Фролова (обе – Москва) – 199,29.

Мужчины. 1. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Коми) – 260,98. 2. Артур Даниелян – 253,42. 3. Александр Самарин (оба – Москва) – 252,74. 4. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 249,46. 5. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 240,55. 6. Даниил Самсонов (Москва) – 240,21.

Танцы. 1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов – 220,74. 2. Александра Степанова / Иван Букин – 219,72. 3. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (все – Москва) – 197,73. 4. Аннабель Морозова / Андрей Багин (Пермский край) – 189,10. 5. Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин – 186,81. 6. Софья Шевченко / Игорь Еременко (оба дуэта – Москва) – 181,67. 7. Софья Евдокимова / Егор Базин (Самарская обл.) – 180,68.

Спортивные пары. 1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 233,66. 2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 233,19. 3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 219,72. 4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 212,85. 5. Алина Пепелева/Роман Плешков — 203,57. 6. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 197,81.

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