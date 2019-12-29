Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан

Казалось бы, что сделает предприимчивый владелец ресторана, если узнает, что к нему хотят пожаловать сами герцоги Сассекские? Сделает невозможное, чтобы угодить гостям и раструбит об этом в СМИ и соцсетях на весь мир? Оказывается, не все жаждут такого непрошеного пиара.

Так, уехавшие на Рождество в Канаду принц Гарри и Меган Маркл хотели отобедать в ванкуверском ресторане Deep Cove Chalet. Известно, что там подают морские деликатесы, а владеют заведением супруги Бев и Пьер Коффель. Охрана Гарри связалась с ними, чтобы договориться о столике. Но получила неожиданный отказ! Мол, ресторан не отвечает требованиям безопасности. Примечательно, что так решили не бодигарды принца, а сами владельцы. Удивленные герцоги Сассекские тогда позвонили сами.

- Они спросили: «Как вы выяснили, кто мы?». Я ответила, что это было нетрудно, - рассказала Бев Коффель местной газете Vancouver Sun.

Может, они просто недолюбливают своенравную парочку? Ведь недаром Меган сейчас возглавила с большим отрывом рейтинг самых затравленных знаменитостей Британии. Однако, судя по комментариям, никакого негатива к скандальной чете они с мужем не испытывают, а даже наоборот.

- Они (Гарри и Меган. - Ред.) нарушают традиции, и я желаю им всего самого лучшего. Давайте оставим их в мире и покое. Я желаю им максимально возможную приватность. Они ее заслужили, - заключила Коффель.

Напомним, эта зимняя поездка спровоцировала в Британии очередной скандал: ведь из-за Меган внук Елизаветы II вновь пренебрег семейными традициями и не остался с бабушкой на Рождество, выбрав общество своей темнокожей свекрови в Канаде. Ее Величество явно обиделась и продемонстрировала это в рождественском обращении, не поставив на стол с фотографиями рамку с фото Гарри, Меган и правнука Арчи. А неназванные члены королевской семьи через СМИ упрекнули Гарри в том, что он не стремится провести Рождество вместе с бабушкой и дедушкой, которым уже 93 и 98 лет. Тем более, что принц Филипп еще и угодил в больницу.