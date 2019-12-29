Детям Донбасса показали новогодние мастерские «Ночных волков»

4 января в московском байк-центре «Ночных волков» начнет греметь первая новогодняя елка. А пока приехавшим из Донбасса детям байкеры показали внутреннюю кухню праздника. Ребятне провели экскурсию по мастерским с уникальными движущимися декорациями и сказочной техникой. Все это дополнят спецэффекты и каскадерские трюки.

- Сразу несколько персонажей нашей новогодней сказочной истории в этом году заговорят голосом солистки Ансамбля песни и пляски им. Александрова Татьяны Королевой, с которой нас связывает многолетняя дружба, - рассказал лидер мотоклуба Александр Залдастанов (Хирург). В 2015 году в Севастополе на нашем байк-шоу «Кузница Победы» Татьяна шедеврально исполнила переосмысленную песню «Родина-мать» («Кукушка»), которая теперь всегда звучит на наших праздничных мероприятиях, посвященных ВОВ. Татьяна исполняла роль Василисы Премудрой в наших елках и неоднократно принимала участие во многих мероприятиях нашего клуба. В этом году Татьяна снова участвует в работе над сказкой.

Елки для детей будут проходить с 4 по 18 января. Гостей из Донбасса там ждут в Рождество, 7 января. Ежегодно вечернюю волчью сказку под открытым небом посещают более 10000 человек со всей России. Все подробности - на сайте мероприятия: http://bikecenter-elki.ru