2019-12-29T16:44:46+03:00
Новый год 2020

Детям Донбасса показали новогодние мастерские «Ночных волков»

Москву удивят новой байк-елкой
Ася ХОВАНСКАЯ
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Елки для детей будут проходить с 4 по 18 января. Гостей из Донбасса там ждут в Рождество, 7 январяЕлки для детей будут проходить с 4 по 18 января. Гостей из Донбасса там ждут в Рождество, 7 январяФото: предоставлено организаторами.
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4 января в московском байк-центре «Ночных волков» начнет греметь первая новогодняя елка. А пока приехавшим из Донбасса детям байкеры показали внутреннюю кухню праздника. Ребятне провели экскурсию по мастерским с уникальными движущимися декорациями и сказочной техникой. Все это дополнят спецэффекты и каскадерские трюки.

- Сразу несколько персонажей нашей новогодней сказочной истории в этом году заговорят голосом солистки Ансамбля песни и пляски им. Александрова Татьяны Королевой, с которой нас связывает многолетняя дружба, - рассказал лидер мотоклуба Александр Залдастанов (Хирург). В 2015 году в Севастополе на нашем байк-шоу «Кузница Победы» Татьяна шедеврально исполнила переосмысленную песню «Родина-мать» («Кукушка»), которая теперь всегда звучит на наших праздничных мероприятиях, посвященных ВОВ. Татьяна исполняла роль Василисы Премудрой в наших елках и неоднократно принимала участие во многих мероприятиях нашего клуба. В этом году Татьяна снова участвует в работе над сказкой.

Елки для детей будут проходить с 4 по 18 января. Гостей из Донбасса там ждут в Рождество, 7 января. Ежегодно вечернюю волчью сказку под открытым небом посещают более 10000 человек со всей России. Все подробности - на сайте мероприятия: http://bikecenter-elki.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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