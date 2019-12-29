2019-12-29T17:47:00+03:00
Экономика

Россия и Украина начали процесс подписания договора о транзите газа

В этом году Европа, похоже, не замерзнет.
Андрей ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Новый договор заключили на пять летНовый договор заключили на пять летФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Газового кризиса этой зимой, скорее всего, удалось избежать. Представители России и Украины все-таки нашли компромисс. Новый договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» проходит финальное согласование в столице Австрии - Вене. А до этого в течение нескольких недель шли сложные переговоры. Представители Украины комментировали, что «борьба идет за каждую запятую».

Речь о новом договоре между двумя газовыми компаниями. 31 декабря 2019 года истекает срок предыдущего 10-летнего соглашения. Незалежная - страна-транзитер. Через нее проходит газ, который направляется европейским потребителям. Камень преткновения - новые тарифы на прокачку «голубого топлива». Российские представители утверждали: мол, украинские коллеги запросили слишком высокую цену. Плюс были другие претензии. Но их удалось снять при участии представителей Германии и Еврокомиссии.

Новый договор заключили на пять лет. Как пояснял глава «Газпрома» Алексей Миллер, в 2020 году через Украину должно пройти 65 млрд кубометров нашего газа, а в 2021 - 2024 годах - по 40 млрд. Для сравнения, раньше было в несколько раз больше - примерно 100 млрд. В последние годы у нас появился альтернативный способ доставки топлива в Европу - трубопровод «Северный поток» в Балтийском море. Вскоре заработает его вторая ветка, которая сможет еще сильнее снизить нашу зависимость от стран-транзитеров.

- Договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам, - заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью «Россия 24». - Это тот компромисс, хороший и справедливый, который был найден в процессе длительного обсуждения.

Напомним, ранее «Газпром» согласился выплатить три миллиарда долларов по иску Нафтогаза в Стокгольмский арбитражный суд. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, это открыло «форточку возможностей», а указанная сумма несопоставима с теми потерями, которые могли бы быть, не подпиши мы договор с Украиной. Тарифы за транзит газа не раскрываются. Это коммерческая тайна.

P.S. На момент подписания номера процесс подписания еще не был завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Киев освободил пятерых экс-бойцов "Беркута" в рамках обмена с Донбассом
Козак: Россия взвешенно ответит на санкции против "Северного потока-2"
Не менее девяти человек погибли при обстреле на параде в Йемене
Представители РФ и Украины начали подписание документов по транзиту газа
Обмен пленными между Украиной и Донбассом успешно завершен
На Новодевичьем кладбище завершились похороны Галины Волчек
Новое "чудо на кукурузном поле": аргентинский пилот повторил подвиг летчика Юсупова
Путин рассказал, какие эмоции вызывает у него Крымский мост
Немцы заявили, что Путин и Меркель будут играть наибольшую роль во внешней политике в 2020 году
Донбасс передал Украине первых 25 человек в рамках обмена пленными
Пассажиры первого поезда из Петербурга в Крым попали в базу «Миротворец»
Российские военные заявили, что США усилили военную активность у берегов Чукотки
"Хватит ныть о метро, сталинисты!: Маск опубликовал в Twitter фотографию Сталина
В Донбассе проходит процедура обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной
Число пострадавших в результате тайфуна на Филиппинах превысило 40 человек
Владимир Путин подписал закон о возвращении части страховки при погашении кредита
Путин подписал закон об оповещении граждан РФ о положенных им льготам
В МИД РФ рассказали, чем будет заниматься новый департамент
Роспотребнадзор напомнил о правилах возврата билетов на мероприятия