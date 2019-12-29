Россия и Украина начали процесс подписания договора о транзите газа

Газового кризиса этой зимой, скорее всего, удалось избежать. Представители России и Украины все-таки нашли компромисс. Новый договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» проходит финальное согласование в столице Австрии - Вене. А до этого в течение нескольких недель шли сложные переговоры. Представители Украины комментировали, что «борьба идет за каждую запятую».

Речь о новом договоре между двумя газовыми компаниями. 31 декабря 2019 года истекает срок предыдущего 10-летнего соглашения. Незалежная - страна-транзитер. Через нее проходит газ, который направляется европейским потребителям. Камень преткновения - новые тарифы на прокачку «голубого топлива». Российские представители утверждали: мол, украинские коллеги запросили слишком высокую цену. Плюс были другие претензии. Но их удалось снять при участии представителей Германии и Еврокомиссии.

Новый договор заключили на пять лет. Как пояснял глава «Газпрома» Алексей Миллер, в 2020 году через Украину должно пройти 65 млрд кубометров нашего газа, а в 2021 - 2024 годах - по 40 млрд. Для сравнения, раньше было в несколько раз больше - примерно 100 млрд. В последние годы у нас появился альтернативный способ доставки топлива в Европу - трубопровод «Северный поток» в Балтийском море. Вскоре заработает его вторая ветка, которая сможет еще сильнее снизить нашу зависимость от стран-транзитеров.

- Договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам, - заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью «Россия 24». - Это тот компромисс, хороший и справедливый, который был найден в процессе длительного обсуждения.

Напомним, ранее «Газпром» согласился выплатить три миллиарда долларов по иску Нафтогаза в Стокгольмский арбитражный суд. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, это открыло «форточку возможностей», а указанная сумма несопоставима с теми потерями, которые могли бы быть, не подпиши мы договор с Украиной. Тарифы за транзит газа не раскрываются. Это коммерческая тайна.

P.S. На момент подписания номера процесс подписания еще не был завершен.