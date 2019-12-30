Образование в 2020-м: Новые экзамены, нейросети против списывания и нормативы по культуре

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО АНГЛИЙСКОМУ

Уже в следующем году в список обязательных экзаменов, помимо русского языка и математики, добавится иностранный язык. Пока сдавать его придется только на ОГЭ в 9-м классе. На ЕГЭ обязательный английский (или другой иностранный по выбору школьника) появится только два года спустя, в 2022 году.

А вот обязательного ЕГЭ по истории пока не будет. Несмотря на то что министр просвещения Ольга Васильева предлагала ввести его в школах уже в 2020 году, пока этот предмет остается на выбор выпускников.

ШАХМАТЫ ВМЕСТО ТРЕТЬЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

В новом учебном году в расписании первоклассников появится еще один предмет - шахматы. Раньше школьники могли заниматься шахматами в рамках внеурочной деятельности - в кружках или секциях. Теперь же шахматы перекочевали в обязательную программу. А чтобы выкроить для них место в графике учеников, шахматами заменят один из трех уроков физкультуры. Учиться этой игре дети будут целых четыре года - всю начальную школу.

НЕЙРОСЕТИ ПРОТИВ СПИСЫВАНИЯ

За порядком на ЕГЭ-2020 будут присматривать… нейросети и искусственный интеллект. Они будут обрабатывать видеозаписи, которые ведутся в пунктах проведения экзамена. Так, нейросеть сможет распознать необычное поведение ученика - например, списывание или передачу записки - и поставить отметку для проверяющих.

Кроме того, записи будут обрабатываться с помощью системы распознавания лиц.

- Известны случаи, когда на экзамен пытаются проходить по чужим паспортам, - объяснил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.- Особенно много таких попыток мы отмечали в резервные сроки. В прошлом году мы провели апробацию системы распознавания лиц и увидели ее плюсы и минусы. Кроме того, мы апробировали нейросети для распознавания работ, написанных чужим почерком.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ГТО ПО КУЛЬТУРЕ

Еще одно нововведение в 2020 году появится в режиме апробации. Это культурный норматив, который должны будут сдавать школьники в Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях, республиках Коми и Татарстан, а также на Ставрополье. Ученикам нужно будет заполнять специальные дневники и записывать все культурные мероприятия, которые они посетили, - выставки и экскурсии, спектакли и концерты, а также отмечать все прочитанные книги.

Самые культурные получат знаки отличия, как в системе ГТО - золотые, серебряные и бронзовые, а также разные призы, например, путевку в «Артек» или пригласительный на губернаторскую елку.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ БЕЗ СТЕПЕНИ

Другое изменение коснется вузов. Совет Федерации предлагает отменить профстандарт для педагогов высшей школы, чтобы учить студентов могли не только кандидаты наук и доктора.

- Мы направили предложения в Минобрнауки и Минтруд с просьбой переработать соответствующие нормы, - рассказала Ирина Рукавишникова, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. - И это абсолютно логичное решение, при котором в любом вузе страны в учебном процессе со студентами смогут полноценно работать не только преподаватели со степенью, но и педагоги-практики.

Перемены ждут и школьных учителей. Сразу в нескольких регионах в 2020 году вступят в силу законы о статусе педагога. В школах будет введен профессиональный кодекс, и каждый принятый на работу учитель должен будет изучать его и принести клятву. Взамен учителя смогут получить премии за наставничество и участие в исследовательской работе, а также нагрудный значок.

ДОСЛОВНО

«Болонский процесс принес очень много хорошего в нашу систему образования. Безусловно. Но он не оправдал до конца ожидания. Ведь предполагалось, что если мы перейдем на Болонский процесс, то будет автоматическое признание наших дипломов о высшем образовании во всех западных государствах. Этого не произошло. Многие считают, скажем, что школа инженерного образования в России была одной из самых сильных. Мы этот специалитет потеряли, качество потеряли. Потеряли, может быть, фундаментальность в нашем образовании, когда снизилась требовательность к студентам, как это было раньше. Надо думать, как вернуть то преимущество, которое имела наша высшая школа, готовящая первоклассных специалистов».

(Спикер Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО - о так называемой Болонской двухуровневой системе высшего образования, включающей бакалавриат и магистратуру.)

КСТАТИ

Что было в году уходящем?

Напомним, 2019-й тоже выдался щедрым на перемены.

Одним их главных изменений стало создание новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые уже вызвали бурю недовольства у педагогов. ФГОСы третьего поколения ругают за то, что они могут превратить уроки в натаскивание на проверочные работы и ставят не самые реалистичные условия.

- В новом стандарте перечислены условия, при которых он должен применяться, - отмечает заслуженный педагог, академик РАО Евгений Ямбург. - В них есть, например, наличие спортивного зала, помещения для ремонта спортивного оборудования, театральный зал, костюмерная. У большинства школ в стране этого всего просто нет.

Также в школьном расписании появились новые уроки. Например, русский язык распался на два самостоятельных предмета - русский язык и родной язык. Теперь на русском языке школьники учат орфографию и грамматику, а на родном изучают пословицы и поговорки, фразеологизмы и риторику. Оценка, правда, за оба предмета выставляется одна.

Кроме того, в школах начали запрещать использование мобильных телефонов - сперва ученикам, а потом и педагогам. Интересно, что при этом в школах активно открываются цифровые классы с дронами и шлемами виртуальной реальности.