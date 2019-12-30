Лера Кудрявцева впервые показала, как ее грудь выглядит без имплантов

После мучительной операции по удалению грудных имплантов Лера Кудрявцева постепенно приходит в себя. 48-летняя телеведущая по-прежнему остается в клинике, но чувствует себя уже лучше – настолько, что даже снимает на мобильный телефон шуточные ролики для Инстаграма. Снятое видео Лера опубликовала в Строиз, продемонстрировав поклонникам, как ее бюст выглядит без имплантов.

В ролике Кудрявцева, одетая в розовую пижаму, с аппетитом уплетает творожный сырок. Затем камера перемещается на ее грудь: после удаления силиконовых имплантов бюст телеведущей заметно уменьшился в объеме.

- Ну нет у нас тут ананасов, - сообщила Кудрявцева, намекнув на гуляющий по Интернету совет – мол, если хочешь, чтобы грудь росла, надо есть побольше ананасов.

В Сториз Лера впервые показала, как ее грудь выглядит без имплантов.

Хотя аппетит у Леры улучшился, выглядит она по-прежнему слабой и бледной. Ежедневно телеведущей приходится проходить через мучительные процедуры: медики вычищают гной, скапливающийся в ее теле из-за воспалительного процесса. У Кудрявцевой прорвался левый грудной имплант, и силикон распространился по всему телу.

- Порван имплант, силикон уже выливался минимум пять-шесть лет. Просто выливался и начал входить во все лимфоузлы, ткани, складки. Понимаете, этим пропитался вообще весь организм, - рассказала Лера журналистам. - И вот эта каша залезла у меня подмышку, в плечо, во все ткани. Мне помимо того, что удаляли имплант, еще этот силикон просто оттуда выcкребали.

По словам Леры, вставить в грудь импланты она решила после рождения первого ребенка. Телеведущая кормила сына грудью, и бюст слегка потерял форму. Теперь Кудрявцева горько раскаивается в том, что когда-то решилась на пластику, и предостерегает всех женщин сто раз подумать, прежде чем делать операцию по увеличению или коррекции формы груди.

Телеведущей пришлось расстаться с пышным бюстом.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Телеведущая попала в больницу после того, как у нее началось сильное воспаление. Хирурги срочно прооперировали Леру, вычистив весь накопившийся в тканях силикон. В Инстаграме Кудрявцева поделилась жутким снимком: телеведущая показала, как выглядят ее порвавшиеся импланты, сфотографировав их сразу после операции по удалению.

- Зрелище конечно неприятное , но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания так сказать «катастрофы», - написала она на своей страничке. - Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов.

Ранее телеведущая рассказывала, что хирурги обещали ей на импланты пожизненную гарантию: по словам эскулапов, их можно было «хоть танком давить». Лера каждый год проходила обследование, но УЗИ не давало полной картины и не выявляло то, что имплант порвался. Лишь когда телеведущая сделала МРТ, медики забили тревогу.

leratv Зрелище конечно неприятное , но решила все же показать вам эту чудесную картинку , не для запугивания ради , а для понимания так сказать катастрофы .

- Надеюсь, вы будете любить меня и такой, - написала она в Инстаграме, поблагодарив поклонников за поддержку.

В комментариях подписчики желают телеведущей скорейшего выздоровления. Многие женщины делятся своими историями неудачной пластики, рассказывая о халатности хирургов и побочных эффектах операций.