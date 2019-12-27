Лунный календарь на январь 2020: фазы Луны, благоприятные дни

1 января, среда

8-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Постарайтесь не впадать в крайности. Во всем всегда лучше придерживаться золотой середины, а сейчас особенно. Лучше провести этот день спокойно, без шумных компаний. Стоит также быть осторожным в еде.

День не подходит для работа с землей и растениями.

Именинники: Григорий, Илья, Тимофей.

2 января, четверг

9-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Напряженный день. Соблазны будут одолевать с самого утра. Поэтому возникнет внутренний конфликт. Сейчас лучше не давать обещаний и не вступать ни в какие группы и коалиции.

В то же время, сейчас идеальный момент для творчества и нестандартных ходов и решений. Они помогут справиться с непростыми ситуациями.

Именинники: Антон, Даниил, Иван.

3 января, пятница

10-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Традиции, семья — в этот день главные слова. Постарайтесь как можно больше времени провести с близкими. Сейчас момент откровенных разговоров, тех самых, что помогают понять и сблизиться.

Благоприятно начинать новые дела и закладывать новые традиции.

Именинники: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей

4 января, суббота

11-й лунный день. Растущая Луга в Тельце.

Пик лунного месяца. День наполнен энергией. Однако справиться с ней не очень просто. Важно все правильно распланировать и не сидеть без дела. В то же время, следует помнить, что излишняя спешка не приведет к хорошим результатам. Постарайтесь не нервничать и не грубить окружающим.

Именинники: Анастасия, Дмитрий, Федор, Федосья.

5 января, воскресенье

12-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Этот день обладает ярко выраженным эффектом зеркала. К вам вернется точно то, что вы, вольно или невольно, отсылаете во Вселенную. А вообще — сейчас лучшее время, чтобы разобраться со своими эмоциями и чувствами, успокоить душу. Хорошо в этот день посещать храм, читать мудрые книги, проводить время в беседах с духовниками, наставниками.

Именинники: Василий, Давид, Иван, Макар, Наум, Нифонт, Павел.

6 января, понедельник

13-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Важно понять, что путь к большой цели, начинается с маленького шага. Не стоит сразу хвататься за глобальные вещи, принимайтесь за азы и тогда у Фортуны не будет шанса остаться в стороне. Не закончив один этап, не приступайте к следующему. И, конечно же, идти к цели надо не сомневаясь в ней!

Именинники: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.

7 января, вторник

14-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Хороший, светлый, полный энергии день. Подходит для большинства дел. Замечательно, если они будут связаны с благотворительностью и бескорыстной помощью другим.

Сегодня просто необходимо плотно загрузить себя делами с самого утра, в противном случае, энергия уйдет в негатив. Особенно здорово провести время с детьми.

8 января, среда

15-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Надо наконец-то решиться на то, что вы давно не могли сделать. Завершите начатые дела и активно беритесь за новый материал.

Для своего организма нужно устроить перезагрузку — облегчить питание, позаниматься спортом и сходить на массаж.

Именинники: Августа, Агриппина, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Исаак, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Никодим, Николай.

9 января, четверг

16-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Отличный момент для интеллектуальной работы: повышаются умственные способности, открывается внутренний потенциал. Грех это не использовать. Однако есть одно «но»: командное сотрудничество не получится. Так что лучше поработать в тишине и уединении.

Именинники: Агафья, Александр, Аркадий, Вавила, Давид, Ефим, Игнатий, Иосиф, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр, Симон, Феоктист, Яков.

10 января, пятница

17-й лунный день. Полнолуние в Раке.

Семья сейчас должна стоять на первом месте. Если что-то и делать, то только всем вместе. Это не только позволит быстрее справиться с делами, но и станет отличным способом сблизиться.

Полнолуние — день плодородия. А это значит, что самый подходящий момент для того, чтобы позаботиться если не о саде-огороде, то хотя бы о комнатных растениях.

Именинники: Агафья, Александр, Аркадий, Давид, Ефим, Игнатий, Иосиф, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр, Симон, Феоктист, Яков.

11 января, суббота

18-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Всем, кто хочет измениться и стать лучше — пора приступать к делу. Благоприятный период, чтобы заложить новые привычки. Например, начать бегать по утрам, делать зарядку или не есть после 19.00.

Важно не участвовать в сплетнях и обмане — все это неизменным образом вылезет наружу.

Именинники: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Марк, Матрона, Наталия.

12 января, воскресенье

19-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Поговорка про «Семь раз отмерь» как будто про нынешний день. Он наполнен противоречиями, агрессией и непониманием. Поссориться на пустом месте сейчас легче простого. А посему, включите на полную терпение, толерантность и забудьте на день про остроумие.

Именинники: Анисья, Антон, Даниил, Ирина, Лев, Макар, Мария, Федора, Федосья.

13 января, понедельник

20-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Стоит провести день в аскезе. Под полным запретом алкоголь и любовные свидания. Причины на то разные, но результат будет один — разочарование. Кроме того, следует особое внимание уделить рациону питания.

Ну и, конечно, ограничения касаются и увеселений. Только умиротворение и тишина.

Именинники: Мартина, Мелания, Михаил, Петр.

14 января, вторник

21-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Сейчас, напротив, надо брать быка за рога, стремиться к новым вершинам и всячески активировать движение вокруг себя.

Хорошо отправляться в исследовательские экспедиции или в путешествия.

Благоприятен день и для физической активности.

Именинники: Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот, Эмилия, Яков.

15 января, среда

22-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

День наставничества и в то же время самосовершенствования. Передавая свои знания другим, мы получаем энергию и чему-то учимся сами.

Учеба, курсы повышения квалификации дадут неоценимый опыт, который вскоре пригодится.

Именинники: Василий, Герасим, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр.

16 января, четверг

22-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Учеба будет особенно продуктивной. Кроме того, возможны неожиданные предложения по работе, к которым стоит прислушаться. Также это день «трудовых подвигов». Смело «утрамбовывайте» план на день, осваивайте новые территории и покоряйте заветные вершины.

Именинники: Гордей, Ирина.

17 января, пятница

23-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Сегодня принимайтесь за логические задания, за работу, требующую кропотливости, усидчивости и повышенного внимания.

Благоприятно иметь дело с деньгами. Следует провести инспекцию банковских вкладов, а также своих расходов.

Именинники: Александр, Афанасий, Анисим, Артемий, Афанасий, Денис, Ефим, Карп, Климент, Лука, Марк, Николай, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей, Феоктист, Филимон, Филипп, Яков.

18 января, суббота

24-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Главная рекомендация дня — провести его, отключив телефон, а также заодно голову от забот. Деловую активность стоит свести к минимуму.

Необходимо произвести эмоциональную «подпитку»: сходить на выставки, погулять на природе или встретиться с близкими — кому, что подходит для наибольшего душевного комфорта.

Именинники: Григорий, Евгения, Лукьян, Матвей, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.

19 января, воскресенье

25-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Повышенная интуиция поможет не промахнуться с правильным выбором. Так что если нужно принять решение — не откладывайте его в дальний ящик.

Сегодня стоит прислушаться еще и к своим мыслям, чувствам для того, чтобы понять, какой путь развития избрать дальше.

Именинники: Феофан.

20 января, понедельник

26-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Всплески настроения, внезапная перемена мнения и решений — справиться с этим днем будет очень непросто. Постарайтесь не иметь сейчас дела с незнакомыми людьми, незнакомыми рабочими задачами. Толку все равно не будет.

Именинники: Афанасий, Василий, Иван, Пафнутий.

21 января, вторник

27-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Если путешествие — то с четкой целью, если знакомство — то ради крепких связей. И так сейчас надо поступать во всем. Постарайтесь исключить все праздное, иначе все это засосет в непонятную трясину.

Деловую активность нужно свести к минимуму.

Именинники: Антон, Василиса, Виктор, Владимир, Дмитрий, Георгий, Григорий, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Сидор, Юлиан.

22 января, среда

28-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Период возмездия. Сегодня каждый получит то, что «заработал» в этом лунном месяце. Если то, что пошлет Вселенная не устраивает, это хороший повод задуматься над причинами и сделать выводы.

Не стоит ослаблять рабочую хватку и ни в коем случае нельзя бросать начатое на полпути.

Именинники: Антонина, Захар, Никандр, Павел, Петр, Филипп.

23 января, четверг

29-й лунный день, Убывающая Луна в Козероге.

Один из самых тяжелых дней лунного цикла. Не нужно приниматься за важные дела, делать глобальные покупки. Главное сейчас сосредоточиться на своем состоянии и своих отношениях с близкими. Возможно недомогание непонятной причины и «приступы тоски». Бороться с этим нужно ударной порцией положительных эмоций.

Именинники: Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

24 января, пятница

30-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Отличный день. Сегодня за каждое дело мы будем браться «на подъеме». А это уже половина успеха. Не распыляйтесь на множество задач и старайтесь проверять все, с чем придется сейчас иметь дело. Ну и конечно, лозунг «хочешь сделать хорошо, сделай сам» никто не отменял.

Именинники: Владимир, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.

25 января, суббота

1/2-й лунные дни. Новолуние в Водолее.

Важный день. От того, как его провести, будет зависеть многое в грядущем лунном месяце. А это значит, надо дать правильные установки себе и заложить правильный фундамент. Четко определитесь с планами и целями и начинайте их осуществлять.

Именинники: Евпраксия, Макар, Петр, Савва, Татьяна.

26 января, воскресенье

3-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Фраза «не надо нервничать» будет судьбоносной. Стресс, пережитый в этот день, может ударить по здоровью. Так что приложите все силы, чтобы день прошел в спокойствии. Лучше свести все общение с миром к минимуму.

Именинники: Афанасий, Максим, Никифор, Никодим, Пахом, Петр, Яков.

27 января, понедельник

4-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Романтическим настроениям, свиданиям и поступкам - зеленый свет. Женские чары имеют особую силу. Хорошо завязывать знакомство с представителями противоположного пола. А также назначать помолвки и свадьбы.

Именинники: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Исаак, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Пафнутий, Савва, Сергей, Степан.

28 января, вторник

5-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Считается, что все, о чем в этот день сильно помечтать, может воплотиться в реальности. Не упускаем волшебный шанс! Важно провести день в гармонии с окружающими и самим с собой.

Кроме того, сейчас можно выявить свои слабые стороны и недостатки и постараться исправить их.

Именинники: Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Максим, Михаил, Павел, Прохор.

29 января, среда

6-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Энергии будет немного, а потому возможна некоторая апатия и усталость. Лучше не загружать себя обилием дел, а приступать, по возможности, только к тому, что доставляет удовольствие. Следует быть внимательным с рационом питания. В этот день возможны мелкие недомогания.

Именинники: Иван, Максим, Петр.

30 января, четверг

7-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Много зависит от слова. С его помощью можно решить проблемы, которые, кажется, не имели решения. Приступайте к переговорам и уговорам. В то же время следует быть внимательным ко всем фразам, чтобы ненароком не обидеть близких нелепой шуткой.

В этот день хорошо создавать что-то руками — идеальный день для творчества.

Именинники: Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Феодосий.

31 января, пятница

8-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Идеальный день для ищущих людей, обожающих учебу и процесс самосовершенствования.

Удастся достичь много и миновать множество препон, будто при помощи магии.

Возможны эмоциональные всплески.

Именинники: Александр, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.