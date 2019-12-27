Мерседес Дениса Майданова попал в ДТП, пока певец был на гастролях в Германии

ДТП произошло на Можайском шоссе около одной из многоэтажек. В полицию позвонил молодой человек, который попросил приехать сотрудников на место, чтобы зафиксировать ущерб. По словам мужчины, кто-то разбил внедорожник Mercedes-Benz GLS с красивыми номерами. Когда полиция стала устанавливать хозяина автомобиля, то оказалось, что он находится на гастролях за пределами России.

- У автомобиля зафиксированы механически повреждения. Автомобиль принадлежит заслуженному артисту России Денису Майданову, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Мы связались с представителями артиста, чтобы узнать о том, как автомобиль Дениса Майданова передвигается без его участия.

- Мы сейчас в туре по Германии. Уже с 6 числа находимся здесь. Денис не попадал ни в какую аварию, вернется в Москву он в конце декабря, - сообщил PR-менеджер артиста Наталья.

Денис Майданов – российский автор-исполнитель песен, многократный обладатель премии «Золотой граммофон», «Песня года» и «Шансон года».