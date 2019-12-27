Десант из 60 Дедов Морозов высадился на крышу Морозовской детской больницы

Ранним утром 27 декабря в Морозовской детской больнице готовились к большому сюрпризу для детей. Московские спасатели несли на плечах альпинистское снаряжение, операторы настраивали камеры.

- Смотрите, они уже на крыше, - говорили журналисты.

- Сейчас пожарные и спасатели Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах переоденутся в костюмы Дедов Морозов и по веревкам спустятся с крыши, чтобы поздравить детей с Новым годом. Они постучат им в окошки, - рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Журналисты и врачи говорили, что это будет настоящее новогоднее чудо для детей.

- Вон они, нарядные уже, в красных шубах, - кричали операторы.

Десант из 60 Дедов Морозов фактически высадился на крышу Морозовской детской больницы. Один за другим новогодние волшебники спускались вдоль фасада и стучали в палаты. Счастливые детишки подбегали к окнам и махали ручками.

- Такое поздравление стало традиционным, а сегодня еще и профессиональный праздник у спасателей. Мы хотели поздравить детей с Новым годом, которые находятся на лечении в Морозовской больнице. Такую акцию мы проводим уже третий год подряд. Деды Морозы поздравят детей в палатах, однако к некоторым посторонним вход воспрещен, но не оставлять же детвору без подарков. На подъемных механизмах к детишкам спустились и восемь снегурочек - это наши психологи, - рассказал Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ.

Одним из главных героев спасательного поздравления стал юный москвич Матвей Долганов. Он вместе с мамой прислал письмо в рамках акции "Елка желаний". Матвей попросил посмотреть, как работают спасатели. И вот он оказался вместе со спасателями в Морозовской больнице, где хоть и не нужно было никому помогать, но это тоже работа спасателей.

- После акции Матвей поедет с нами в "Москва-Сити", где находится самый большой спасательный центр Москвы. Пожарные покажут все возможности, оборудование, как спускаются по пожарным столбам во время происшествий и разрешат поуправлять спасательным мотоциклом на территории, - рассказал Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ.

Несколько часов Деды Морозы поздравляли детей, у которых нет возможности встретить Новый год дома, в кругу семьи, поэтому именно в эти дни, здесь проходит Фестиваль добрых дел "Зима в Морозовке".

- Вообще проводить Новый год в больнице плохо. Но если уж так случилось, то не могут новогодние чудеса не приходить к детям, которые в больнице. Мы верим, что новогоднее чудо, которое делают спасатели, поможет всем детишкам скорее выздороветь. Десант Дедов Морозов и Снегурочек в этом году поздравил более 1000 детишек, - рассказала Елена Петряйкина, главный врач ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" города Москвы.