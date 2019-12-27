2019-12-27T12:50:31+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов победил Ольгу Бузову в Инстаграме

Боец ММА опередил звезду шоу-бизнеса по числу подписчиков в соцсети
Сергей КИРИЛЛОВ
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Боец ММА опередил звезду шоу-бизнеса по числу подписчиков в соцсетиБоец ММА опередил звезду шоу-бизнеса по числу подписчиков в соцсетиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в 2019 году большую часть года отбывал дисквалификацию, а в сентябре провел всего один бой - победил в Абу-Даби Дастина Порье. Но и этого ему хватило, чтобы прибавить пару миллионов подписчиков в Инстаграм и обойти Ольгу Бузова. Звезда «Дома 2» возглавляла этот рейтинг несколько лет, но этот год к нее выдался не слишком удачным, что отразилось и на соцсетях. Тем ни менее Бузова вторая, а вот Ксения Бородина с сентября опустилась с 4-го на 6-е место.

Прошлый всплеск популярности Нурмагомедова произошел в конце 2018 года, после эпической драки в Лас-Вегасе. Напомним, победив Макгрегора, Хабиб выскочил из клетки и вместе со своей командой набросился на окружение ирландца. Тогда Хабиб сразу прибавил 4,3 млн подписчиков, перевалив за 10 млн. Пару боев, плюс скандал — и ты король интернета.

Ну а абсолютным лидером в мире является футболист Криштиану Рональду, на который подписано 195 млн человек!

Топ-10 Инстаграм российских звезд на 27 декабря 2019 года (по количеству подписчиков)

1 Хабиб Нурмагомедов — 18,3 млн

2 Ольга Бузова — 17,5 млн

3 Тимати — 14,3 млн

4 Настя Ивлеева — 13, 7 млн

5 Павел Воля — 13,6 млн

6 Ксения Бородина — 13,5 млн

7 Вера Брежнева — 11,2

8 Егор Крид — 11,1

9 Михаил Галустян — 11

10 Настасья Самбурская — 10,8

ИСТОЧНИК KP.RU

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