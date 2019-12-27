«553 штрафа и 75 000 неоплаченных». Футболист Дмитрий Тарасов оказался злостным нарушителем ПДД

В 2019 году Дмитрий Тарасов закончил выступления за московский «Локомотив», цвета которого он защищал на протяжении 9 лет. От футбольной карьеры, помимо немногочисленных титулов, у Дмитрия остались четыре дорогих Мерседеса, на которых спортсмен не любит стоять в пробках и медленно ездить. Например, только за декабрь у футболиста почти 30 нарушений правил дорожного движения, самыми излюбленными из которых являются «движение на полосе для маршрутных транспортных средств» и «превышение скорости».

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За 2019 год Дмитрий Тарасов набрал более 500 штрафов. Сейчас он должен ровно 75 000 рублей. Нарушения совершались на всех четырех Мерседесах, которые зарегистрированы на футболиста. Это два Мерседеса G-класса, один V-класса и еще один SL63. Также за один из штрафов, который был еще в августе, Дмитрию Тарасаву могут грозить общественные работы или даже арест на 15 суток. Тогда спортсмен не оплатил 500 рублей за превышение скорости, уже прошло более трех месяцев, поэтому футболиста, как указано в базе ГИБДД, могут привлечь по статье 20.25 КоАП РФ, – сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

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Перечислить все штрафы Дмитрия невозможно, это займет несколько часов. Поэтому мы просто приведем примеры самых излюбленных нарушений бывшего футболиста «Локомотива». Большинство штрафов за превышение скорости, сумма там небольшая, всего лишь 500 рублей, но из них отчасти и складываются те самые 75 000 неоплаченных. Также, судя по данным ГИБДД, Дмитрий не брезгует ездить по выделенкам для городского транспорта, таких штрафов за год у Тарасова тоже наберется изрядно.