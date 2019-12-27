2019-12-27T13:16:25+03:00
Общество

"Ударно работаем - ударно отдыхаем!": Мария Захарова станцевала на корпоративе МИД

Официальный представитель ведомства открыла новогодний праздник вместе со своим заместителем
Ольга МАТЫС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Владимир Гердо/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В Соцсетях набирает популярность видеоролик, которым поделилась спикер российского МИДа Мария Захарова. На видео - сама официальная представительница российской дипломатии и её заместитель Артём Кожин, которые зажигательно танцуют рок-н-ролл под живую музыку на новогоднем корпоративе Департамента печати и информации ведомства.

- Ударно работаем - ударно отдыхаем! - прокомментировала Мария Захарова видеозапись в Instagram.

Это далеко не первый раз, когда спикер Министерства иностранных дел демонстрирует недюжинные танцевальные способности. Первый раз мир увидел Марию Захарову танцующей еще в 2016 году, когда она станцевала нашу родную "Калинку" на торжественном приеме для журналистов на саммите Россия-АСЕАН в Сочи. Тогда Захарова пообещала исполнить народный танец ради культурного просвещения иностранных гостей.

Второй раз Мария Захарова танцевала снова народные танцы, но в этот раз - лезгинку. Чиновница твердо решила научиться исполнять кавказский танец во время молодежного форума "Машук-2019" и даже посетила там занятия секции. Результаты она с удовольствием продемонстрировала, вызвав бурный восторг у зрителей.

"Ударно работаем - ударно отдыхаем!": Мария Захарова станцевала на корпоративе МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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