"Ударно работаем - ударно отдыхаем!": Мария Захарова станцевала на корпоративе МИД.

В Соцсетях набирает популярность видеоролик, которым поделилась спикер российского МИДа Мария Захарова. На видео - сама официальная представительница российской дипломатии и её заместитель Артём Кожин, которые зажигательно танцуют рок-н-ролл под живую музыку на новогоднем корпоративе Департамента печати и информации ведомства.

- Ударно работаем - ударно отдыхаем! - прокомментировала Мария Захарова видеозапись в Instagram.

Это далеко не первый раз, когда спикер Министерства иностранных дел демонстрирует недюжинные танцевальные способности. Первый раз мир увидел Марию Захарову танцующей еще в 2016 году, когда она станцевала нашу родную "Калинку" на торжественном приеме для журналистов на саммите Россия-АСЕАН в Сочи. Тогда Захарова пообещала исполнить народный танец ради культурного просвещения иностранных гостей.

Второй раз Мария Захарова танцевала снова народные танцы, но в этот раз - лезгинку. Чиновница твердо решила научиться исполнять кавказский танец во время молодежного форума "Машук-2019" и даже посетила там занятия секции. Результаты она с удовольствием продемонстрировала, вызвав бурный восторг у зрителей.