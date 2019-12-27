2019-12-27T13:44:27+03:00
Общество

Директор московской школы назвала "газонных лыжников" вандалами

Марина Сотникова уверяет, что в видеоролике, где дети катаются на лыжах по полю без снега, нет ее учеников [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Директор школы уверяет, что в лыжах по газону бегали не её подопечные, а "неизвестные вандалы".Директор школы уверяет, что в лыжах по газону бегали не её подопечные, а "неизвестные вандалы".
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Видео, на котором ребята катаются на лыжах по газону в школьном дворе, попало в интернет. Пользователи соцсетей соревнуются на оригинальность комментариев: " стою на асфальте я в лыжи обутый ", "любишь кататься, люби и газон косить" и другое в этом духе.

На кадрах несколько ребят, которым явно не просто дается необычное развлечение. По футбольному полю они из последних сил передвигаются на лыжах. Не скользит! Кто -то падает, так и хочется написать, в сугроб, но откуда ему взяться, если снега в Москве нет. Так что герои ютюба все вывалились в грязи. Но это, похоже, ничуть не испортило им настроение. За кадром шутки и хохот. Все это действо на видео сняли прохожие, ну а потом ролик попал в сеть.

В школьном дворе опознали территорию школы №1747, что в районе Митино. Оказалось, что директору вовсе не до смеха. Вот уже сутки она пытается выяснить, кто же эти "газонные лыжники".

- Это не мои дети. У нас по предписанию Роспотребнадзора карантин . Отменены все массовые мероприятия, а уроки физкультуры проходят в классах. Ребята изучают теоретический курс и играют в шахматы. Никаких лыж, - прокомментировала "Комсомолке" Марина Сотникова. - Территория школы у нас открыта, так и кто угодно мог пройти за забор. Я скажу прямо - это вандалы. Они испортили нам газонное покрытие на футбольном поле. Мы уже и в полиции обратились.

Найти лыжников пока не удалось. И почему-то под Новый год совсем не хочется, что их строго наказали. Согласны?

Школьники в Митино бегают на лыжах по газону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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