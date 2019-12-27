2019-12-27T14:31:02+03:00
Город помогает

Быть волонтером - это значит помогать людям

Центр занятости «Моя карьера» расширяет возможности развития волонтерской деятельности в Москве
Наталья КОСТИНА
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Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»
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Почему люди становятся волонтерами? Ответ напрашивается сам собой: из чувства глубоко сострадания к нуждающимся - детям, старикам, больным, проживающим, например, в психоневрологических интернатах (ПНИ). Обитатели этих лечебных учреждений не самый легкий контингент. Да, они имеют медицинское обслуживание, обеспечены одеждой, питанием, но при этом их жизнь ограничена лишь стенами интерната. Привнести в нее теплоту, возможность общения, разнообразить досуг во многом способны волонтеры.

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

В специализированном центре занятости «Моя карьера» действует «Школа социального волонтерства». Программы и тренинги, которые здесь проходят, позволяют участникам определить свою позицию в добровольческой деятельности и подготовиться к ней, развеять сомнения и мифы, связанные с социальной сферой и познакомиться с разными учреждениями, где нужна волонтерская помощь. Психоневрологические диспансеры в их числе.

ПОЗИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ

В Москве сегодня немало примеров, подтверждающих социальную значимость волонтерской деятельности. Вот одна лишь из многих историй добровольцев, которые приходят в ПНИ с миссией творить добро, а значит менять наш мир к лучшему.

Три года вместе с другими волонтерами Эльмира Шульга, участник добровольческого движения «Даниловцы», приходит в психоневрологический интернат № 30 на юге Москвы, ставший домом для более, чем 900 горожан.

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

- Когда мне задают вопрос: почему я решила заняться волонтерством, думаю, что мой ответ во многом будет схож с ответами моих коллег - это желание приносить пользу людям, у которых жизнь сложилась иначе, чем у тебя, - говорит Эльмира Шульга. - Так я стала волонтром в психоневрологическом диспансере: тогда это была единственная группа у «Даниловцев» в интернатах для взрослых. Как потом оказалось, именно в интернате и вообще в группах, где взрослые люди, всегда дефицит волонтеров. Мы его восполняем по мере наших сил и возможностей.

По мнению девушки, среди основных навыков, которые помогают волонтерам в общении с нашими подопечными - ответственность, включая способность здраво оценивать последствия своих слов и поступков, оптимистичный и позитивный взгляд на жизнь, а также жизненный опыт.

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

- Остальное приложится, - считает Эльмира. - Мне еще важно не сдерживать их в творчестве, то есть не ограничивать правилами, там их и так хватает. Например, что лошадь должна быть коричневая, а елка - зеленая. Да кто это сказал?! Ведь мы рисуем и лепим свой мир - индивидуальный, ни на что не похожий. Это регулируется правилами волонтерской группы, а для нас самих тоже полезно раскрыться, если позволим себе смотреть и думать не узко, а более широко.

«Мы, например, занимаемся с небольшой группой, в основном состоящей из женщин с умственной отсталостью, - продолжает свой рассказ волонтер. - У нас несколько человек с шизофренией и просто педагогической запущенностью, есть дедушка, который, видимо, попал в интернат «по старости» или, может быть, есть какая-то семейная история.... К слову, в занятиях нужно ориентироваться на большинство – поэтому мы строим свой сценарий занятий, рассчитанный и на детей, и на взрослых».

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЛОНТЕРОВ

Все люди в ПНИ разные и по темпераменту, и по уровню развития, поэтому и изменения, которые с ними происходят по итогам встреч с волонтерами, тоже разные.

- Для волонтеров, мне кажется, важно суметь разглядеть результат - у кого-то он явный, например, человек начал говорить! - рассказывает Эльмира. - А кто-то, просто уходя, скажет: «всем пока». Или возьмет кого-то за руку в порыве общей радости от кучи подаренных всем фоток. Это и для нас, и для них мега-результат! Собственно, из таких, казалось бы, мелочей складывается наше общение.

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

Как признается волонтер, хотелось бы, чтобы больше людей сегодня было вовлечено в волонтерство именно для психоневрологических диспансеров.

«Это особая сфера, - уверена Эльмира. - Здесь нужна осведомленность, которая подразумевает исключение сложившихся стереотипов, страхов. Думаю, молодежь в принципе может не знать про такие места, а у старшего поколения еще сильно предвзятое мнение о людях, живущих в этих учреждениях. Чаще всего почему-то слышу от несведущих высказывания, что там опасный контингент… Мы своей деятельностью опровергаем подобные мнения.

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

Фото: пресс-служба ГБУ «Моя карьера»

У нашего интерната есть своя группа в ВКонтакте. Я подписалась и с интересом читаю посты, теперь знаю, как много сам персонал делает для проживающих. Свои группы в соцсетях есть и у многих других интернатов. Сейчас современные электронные ресурсы позволяют делать более открытой информацию для общества о психоневрологических интернатах и, соответственно, формировать новый взгляд на людей, которые там живут».

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