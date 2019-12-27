2019-12-27T17:01:13+03:00
Общество

Районные власти подвели итоги года в экотехнопарке «Калуга»

Готовящийся к открытию экотехнопарк «Калуга» стал местом проведения итогового заседания районных и муниципальных депутатов Износковского района Калужской области
Константин ГРЕКОВ
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Депутатам района показали основные объекты экотехнопарка. Фото: Пресслужба ЭкоТехноПарк "Калуга"Депутатам района показали основные объекты экотехнопарка. Фото: Пресслужба ЭкоТехноПарк "Калуга"
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Познакомиться с новым предприятием приехали глава муниципального района Петр Маркелов, глава районной администрации Владимир Леонов, советник губернатора Валентин Шалаев, депутаты и руководители местных населенных пунктов.

По итогам 2019 года лучшие сотрудники администраций муниципальных образований получили от Владимира Леонова благодарственные письма и грамоты, после чего состоялась общая экскурсия по экотехнопарку. 13 декабря здесь уже побывали вице-премьер Алексей Гордеев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и мэр Москвы Сергей Собянин. Они отметили готовность «Калуги» к запуску и высказались за то, чтобы подобные экологические объекты появлялись и в других российских регионах.

Гостям показали основные объекты экотехнопарка: сортировочные корпуса, диспетчерский пульт, площадки размещения неутилизируемых компонентов и очистные сооружения. Также депутаты осмотрели столовую для рабочих, водозаборный узел и комплекс мониторинговых гидрологических скважин, с помощью которых автоматика следит за экологической безопасностью предприятия.

Большой интерес вызвал макет «пирога» основания – специально разработанной многослойной конструкции, надежно изолирующей хранящиеся в экотехнопарке отходы от контакта с почвой и грунтовыми водами. В состав «пирога» входят самовосстанавливающиеся бентонитовые маты, геомембрана и 3D-маты, в комплексе обеспечивающие полностью непроницаемый барьер.

Представители администрации экотехнопарка рассказали о новейших технологиях обращения с отходами на объекте и программах социальной поддержки жителей района. Например экотехнопарк принял участие в новогоднем оформлении зданий, организовал поездки школьников района на «елки» в Москву и закупил для детей несколько сотен праздничных подарков.

Глава администрации Износковского района Владимир Леонов и глава расположенного рядом с экотехнопарком сельского поселения Михали Виктор Серов поблагодарили инвестора проекта компанию «Профземресурс» за активную социальную позицию и масштабную помощь местным органам власти. А директор школы поселка Полотняный Завод отдельно выразил признательность инвестору за проведенный в образовательном учреждении ремонт и возведенный там же спортивный комплекс.

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