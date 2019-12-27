2019-12-27T15:54:58+03:00
В мире

Сергей Лавров: Санкции против «Северного потока-2» - это циничное вмешательство США в дела Европы

Министр иностранных дел России дал большое интервью РИА «Новости». Приводим самые яркие цитаты [видео]
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр иностранных дел России дал большое интервьюМинистр иностранных дел России дал большое интервьюФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

О «большой восьмерке»

После государственного переворота на Украине в 2014 году семеро членов Группы отказались принимать участие в мероприятиях российского председательства. Иными словами, именно «семерка» покинула этот формат. Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата. «Группа семи» больше не отвечает современным реалиям – в ее работе не участвуют новые мировые центры. А без их вклада эффективно справиться с многочисленными вызовами современности невозможно.

Об американских санкциях

Со своей стороны будем и впредь принимать все необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, интересов российских граждан и бизнеса, адекватно отвечать на агрессивные выпады. При этом сами к конфронтации не стремимся. Открыты к тому, чтобы вместе искать решения проблем важных для наших стран и всего мира.

О договоре СНВ-3

Россия считает целесообразным сохранить режим договора (о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), который остается последним международно-правовым инструментом, взаимно ограничивающим ракетно-ядерный потенциал двух крупнейших ядерных держав и придающим деятельности в этой сфере предсказуемый и проверяемый характер. Кроме того, продление дало бы выигрыш во времени, которое можно было бы использовать для рассмотрения вопроса о подходах к возможным формам и методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями.

О введении США санкций против «Северного потока-2»

Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 году – это наглый циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса. Некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз руководству компаний-участниц строительства. Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую "Северный поток - 2" укрепляет, а проталкивание американского сжиженного природного газа на рынок Европы.

Владимир Путин: "Северный поток" - наш выбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американские санкции против «Северного потока-2» - это момент истины для Европы

Сразу два события, произошедшие в ночь на эту субботу, превратили ее в один из главных (в информационном плане) дней уходящего и месяца, и года. Россия, Украина и Еврокомиссия подписали трехстороннее соглашение о транзите газа из РФ в Евросоюз через украинскую ГТС в ближайшие годы. И президент Трамп подписал закон об оборонном бюджете, в который американские парламентарии вписали отдельными статьями санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россию с нетерпением ждут в Зимбабве: выживет ли русский медведь в африканской саванне
Спецкор «Комсомолки» Дарья Асламова побывала там и увидела, как из-за бездарного правления на богатейшей земле, напичканной золотом и алмазами, и способной давать по три урожая в год, тысячи людей умирают от голода [Часть 2]
Зимбабве: Как удалось угробить процветающую страну за несколько десятков лет
Спецкор «Комсомолки» Дарья Асламова побывала там и увидела, как из-за бездарного правления на богатейшей земле, напичканной золотом и алмазами, и способной давать по три урожая в год, тысячи людей умирают от голода [Часть 1]
Новости 24
В Госдуме согласились, что США пытается «подчинить» Европу санкциями против «Северного потока -2»
Появилась расшифровка переговоров экипажа рухнувшего самолета в Казахстане с диспетчером
Прошел регистрацию и «отключился»: Пассажир разбившегося в Казахстане самолета проспал свой рейс и спасся
Ученые вычислили, сколько нужно заниматься спортом для профилактики рака
На Гавайях пропал вертолет с семью туристами на борту: среди пассажиров двое детей
Шойгу объявил 31 декабря выходным днем для служащих ВС России
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле
МВД вынесло на обсуждение закон о запрете пропаганды наркотиков в Сети
В РПЦ объяснили, почему разрешили крестить детей иностранными именами
Bek Air вернет деньги за билеты на все рейсы до Нового года после крушения самолета
Сюткин посвятил клип знаменитостям, которых мы потеряли в 2019 году
Шойгу доложил Путину о постановке комплекса "Авангард" на боевое дежурство