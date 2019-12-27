Сергей Лавров: Санкции против «Северного потока-2» - это циничное вмешательство США в дела Европы

О «большой восьмерке»

После государственного переворота на Украине в 2014 году семеро членов Группы отказались принимать участие в мероприятиях российского председательства. Иными словами, именно «семерка» покинула этот формат. Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата. «Группа семи» больше не отвечает современным реалиям – в ее работе не участвуют новые мировые центры. А без их вклада эффективно справиться с многочисленными вызовами современности невозможно.

Об американских санкциях

Со своей стороны будем и впредь принимать все необходимые меры по обеспечению собственной безопасности, интересов российских граждан и бизнеса, адекватно отвечать на агрессивные выпады. При этом сами к конфронтации не стремимся. Открыты к тому, чтобы вместе искать решения проблем важных для наших стран и всего мира.

О договоре СНВ-3

Россия считает целесообразным сохранить режим договора (о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), который остается последним международно-правовым инструментом, взаимно ограничивающим ракетно-ядерный потенциал двух крупнейших ядерных держав и придающим деятельности в этой сфере предсказуемый и проверяемый характер. Кроме того, продление дало бы выигрыш во времени, которое можно было бы использовать для рассмотрения вопроса о подходах к возможным формам и методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями.

О введении США санкций против «Северного потока-2»

Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 году – это наглый циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса. Некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз руководству компаний-участниц строительства. Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую "Северный поток - 2" укрепляет, а проталкивание американского сжиженного природного газа на рынок Европы.

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