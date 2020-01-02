Сон в зимнюю ночь: ученые доказали, что на выходных и в праздники на самом деле можно отоспаться

Изначально шведские исследователи задались вопросом: как связан сон с продолжительностью жизни? Изучили данные нескольких десятков тысяч человек и построили график. Получилась так называемая U-образная зависимость. А именно: и слишком короткий сон (5 и менее часов в день), и слишком долгий (9 и более часов ежедневно) оказались ассоциированы с преждевременной смертностью.

Эксперты уточняют, что обнаружили все же не прямую причинно-следственную связь. То есть, скажем, спящие дольше 9 часов в сутки могут жить меньше вовсе не из-за того, что проводят больше времени в кровати. А, скорее, потому, что имеют какие-либо заболевания, вызывающие повышенную сонливость. Так что склонность к чрезмерно долгому сну повод проверить свое здоровье, говорят врачи. Как минимум стоит пройти общее обследование в рамках диспансеризации - напомним, в нашей стране с 2019 года она полагается ежегодно всем, кому исполнилось 40 лет. А те, кто младше этого возраста, могут пройти ежегодный профилактический медосмотр (это сокращенный, как бы «лайт»-вариант диспансеризации) и полноценное обследование раз в три года. Все это бесплатно по полису ОМС.

КОГДА ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ХУЖЕ

Если по поводу причин ежедневного удлиненного сна еще остаются вопросы (точнее, у каждого человека могут быть свои причины), то про недосып есть «железобетонные» данные. Четко доказано: дефицит сна сам по себе ощутимо бьет по организму. «Депривация (нарушение) сна приводит к ускоренному развитию многих заболеваний. В том числе вносит вклад в неблагоприятные процессы в мозге, связанные с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, - рассказывает руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. - Также известно, что при нехватке сна падает выработка тестостерона у мужчин и нарушается гормональный баланс у женщин». А еще серьезно страдает иммунитет. Исследования показали, что каждый час недосыпа повышает риск заболеть простудами и гриппом примерно на 10 — 15%. Те, кто спит меньше 6 часов, чаще всего становятся жертвами респираторных вирусов.

Поэтому сомнологи, как, впрочем, и все здравомыслящие люди, активно выступают за ежедневный полноценный сон. Причем, желательно ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, подчеркивают врачи. Поскольку постоянство графика для нашего организма не менее важно, чем здоровая продолжительность сна сама по себе. Однако, углубленные исследования показали, что все не так однозначно.

ЗАЩИТА ОТ ИНФАРКТОВ И РАКА

Шведские ученые проанализировали медицинские истории 43 880 добровольцев разного возраста. В данном случае участники исследования заполняли анкеты, где рассказывали о своем образе жизни, состоянии здоровья и отвечали на вопрос: сколько вы спите в будни и сколько в выходные. Наблюдение длилось 13 лет. К его концу ушли из жизни 3 234 человека. Самыми частыми причинами смерти были те же заболевания, которые сегодня лидируют среди главных факторов преждевременной смерти россиян: рак и сердечно-сосудистые болезни.

Главные итоги исследования такие:

- У тех, кто спит в среднем 5 и меньше часов в сутки, риск преждевременно умереть повышается на 52%. По всей видимости, у таких страдальцев примерно на те же 50 - 52% растет риск заболеть раком либо заработать инфаркт или инсульт, поясняют специалисты.

- У добровольцев, которые недосыпали в будние дни (сон 5 и менее часов), но при этом отсыпались в выходные (в среднем порядка 9 часов), риск смертности не отличался от счастливчиков, которым удавалось полноценно спать в течение всей недели (7 - 8 часов в сутки). То есть, судя по всему, угрозы инфаркта и рака при продлении сна по уикендам тоже снижаются.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Похоже, удлиненный сон в выходные служит компенсацией недосыпа в будни, заключают исследователи. И эта компенсация определенно идет нам на пользу! Помимо снижения риска преждевременной смерти (по сравнению с вечно недосыпающими согражданами) у тех, кто отсыпается по уикендам, улучшаются показатели давления. Это весомый бонус для гипертоников, отмечается в еще одной научной работе. Авторы другого исследования выяснили, что дети, недосыпающие в будни и дольше не вылезающие из кровати по выходным, реже страдают ожирением. У взрослых этот вопрос пока углубленно не изучали, но, скорее всего, выводы будут столь же оптимистичны, радуют эксперты.