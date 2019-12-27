«Бедный Гарик»: Кристина Асмус снялась в горячем видео с Егором Кридом

После нашумевшей секс-сцены в фильме «Текст» Кристина Асмус стала осторожнее относиться к предложениям о съёмках и, чтобы не травмировать мужа, отказывается играть даже в нижнем белье. Дело в том, что эротические кадры в «Тексте», восхитившие кинокритиков, рядовым зрителям и многочисленным хейтерам в соцсетях показались слишком уж откровенными: как, мол, жена и мать может позволить себе такие роли? Причём, как признавалась актриса, ее супругу досталось куда больше, чем ей: Харламова затравили в соцсетях за то, что ведёт себя не по-мужски, позволяя жене «вытворять такое». То, что для актрисы это работа, а для интимных съёмок артисты используют специальные накладки, ненавистников не волновало...

И вот, когда шумиха с «Текстом» уже пошла на спад, Кристина снялась в новом клипе Егора Крида «Love is» - сегодня, 27 декабря, певец представил ролик на Ютубе. А чтобы подогреть интерес поклонников, в своих соцсетях Крид разместил самый горячий отрывок клипа, где он тянется к Асмус, чтобы ее поцеловать. И хотя этот единственный поцелуй в клипе так и не случился, а Кристина и вовсе сыграла школьницу, соцсети взорвались:

- Бедный Гарик! - через одного пишут пользователи Ютуба и Инстаграма. - Сначала Янковский, теперь Крид. Ничему Кристина не учится!

- Гарик вышел из чата, - стебутся другие.

Сам же Егор Крид за партнёршу по клипу заступился весьма условно, поставив лайк под комментарием «Люди, вы что, идиоты? Это же ее работа и ее образ». Гарик Харламов и Кристина Асмус эти съемки пока никак не комментируют. А ролик, между тем, только за первые две часа набрал на Ютубе почти полмиллиона просмотров. Большинству зрителей клип понравился: 73 тысячи лайков против 2 тысяч «пальцев вниз».